7530 euro! Yeni proje kıskandıracak

Fenerbahçe'de artık her maçın, her formanın, her eşofmanın ayrı bir önemi var... Koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşanan gelir kaybını biraz olsun telafi etmek amacıyla yeni projeler üreten sarı lacivertlilerin başlattığı 'maç ve antrenman malzemelerinin açık artırmayla satışı' büyük ilgi görüyor. İnternet üzerinden gerçekleştirilen açık artırma ilk kez geçtiğimiz eylül ayında yapıldı ve Emre Belözoğlu'nun F.Bahçe'de çıktığı son maçta giydiği forma, Ömer Faruk Beyaz'a taktığı kaptanlık pazubendi ve Ömer Faruk'un Çaykur Rize maçında giydiği forma, beklenenin üstünde fiyatla, 2 milyon 112 bin 357 TL'ye satıldı.