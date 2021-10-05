8 haftada 8 farklı 11! Rotasyon ondan soruluyor

8 haftada 8 farklı 11 kullanarak liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın rotasyonları şimdilik tutmuş durumda.

05 Ekim 2021 Salı - 8:25
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Fenerbahçe, Süper Lig’de 8. haftayı lider geçerek başarılı bir tablo çizdi. 8 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 19 puan toplayan sarı-lacivertliler, yoğun fikstürden istediği sonucu alarak çıktı.
 
Teknik direktör Vitor Pereira, 3 günde 1 maç oynanması, sakatlıklar ve yorgunluklardan dolayı rotasyonlu bir sistem üzerinde durdu.
 
3-4-2-1 sistemini takımına adapte etmek için de bir yandan uğraşan Pereira, ideal bir 11 kullanmaktan ziyade rotasyona gitti. Aslında Portekizli hocanın bu sistemi işe yaradı ve takım milli araya rahat girdi. Bu 8 haftalık süreçte Vitor Pereira 8 farklı ilk 11 kullandı.
 
İşte 11’ler
 
İşte 8 haftanın rotasyon haritası:
 
Adana Demir: Altay, Novak, Szalai, Tisserand, Zajc, Gustavo, Osayi-Samuel, Ferdi, Mesut Özil, İrfan Can, Samatta
 
Antalyaspor: Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Sosa, Gustavo, Ferdi, Nazım, Osayi-Samuel, Muhammed, Samatta
 
Altay: Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Gustavo, Sosa, Nazım, Ferdi, Muhammed, Osayi-Samuel, Valencia
 
Sivasspor: Altay, Tisserand, Kim, S.Aziz, Zajc, Gustavo, Osayi-Samuel, Muhammed, Mesut, Rossi, Berisha
 
Başakşehir: Altay, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Meyer, Gustavo, Ferdi, Osayi-Samuel, Pelkas, Muhammed, Berisha
 
Giresun: Altay, Kim, Serdar Aziz, Szalai, Mert Hakan, Gustavo, Osayi-Samuel, Ferdi, Rossi, Mesut Özil, Valencia
 
Hatayspor: Altay, Novak, Kim, Szalai, Gustavo, Mert Hakan, Ferdi, Muhammed, Berisha, Rossi, Valencia
 
Kasımpaşa: Altay, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Crespo, Gustavo, Ferdi, Muhammed, Rossi, Berisha, Serdar Dursun (Skorer)

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Etiketler: vitor pereira fenerbahçe
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