8 haftada 8 farklı 11! Rotasyon ondan soruluyor

Fenerbahçe, Süper Lig’de 8. haftayı lider geçerek başarılı bir tablo çizdi. 8 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 19 puan toplayan sarı-lacivertliler, yoğun fikstürden istediği sonucu alarak çıktı.

Teknik direktör Vitor Pereira, 3 günde 1 maç oynanması, sakatlıklar ve yorgunluklardan dolayı rotasyonlu bir sistem üzerinde durdu.

3-4-2-1 sistemini takımına adapte etmek için de bir yandan uğraşan Pereira, ideal bir 11 kullanmaktan ziyade rotasyona gitti. Aslında Portekizli hocanın bu sistemi işe yaradı ve takım milli araya rahat girdi. Bu 8 haftalık süreçte Vitor Pereira 8 farklı ilk 11 kullandı.

İşte 11’ler

İşte 8 haftanın rotasyon haritası:

Adana Demir: Altay , Novak, Szalai, Tisserand, Zajc, Gustavo, Osayi-Samuel, Ferdi, Mesut Özil, İrfan Can, Samatta

Antalyaspor: Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Sosa, Gustavo, Ferdi, Nazım, Osayi-Samuel, Muhammed, Samatta

Altay: Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Gustavo, Sosa, Nazım, Ferdi, Muhammed, Osayi-Samuel, Valencia

Sivasspor: Altay, Tisserand, Kim, S.Aziz, Zajc, Gustavo, Osayi-Samuel, Muhammed, Mesut, Rossi, Berisha

Başakşehir: Altay, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Meyer, Gustavo, Ferdi, Osayi-Samuel, Pelkas, Muhammed, Berisha

Giresun: Altay, Kim, Serdar Aziz, Szalai, Mert Hakan, Gustavo, Osayi-Samuel, Ferdi, Rossi, Mesut Özil, Valencia

Hatayspor: Altay, Novak, Kim, Szalai, Gustavo, Mert Hakan, Ferdi, Muhammed, Berisha, Rossi, Valencia