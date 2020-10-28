8 maçta 23 gol! İşte gecenin toplu sonuçları

Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. hafta maçında Mönchengladbach, evinde Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Borussia Park'ta oynanan mücadelede Real Madrid , son dakikalarda attığı gollerle 2-2'lik skoru yakaladı ve 1 puanı kurtardı.

Mönchengladbach'a üstünlüğü getiren goller, 33. ve 58. dakikada Thuram'dan geldi. Marcus Thuram, Şampiyonlar Ligi 'ndeki 2. maçında babası Lilian Thuram'ın 1 olan gol sayısını geçti. Real Madrid'in gollerini ise 87. dakikada Karim Benzema ve 90+3. dakikada Casemiro kaydetti.

MADRID İLK KEZ BAŞARDI

Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 0 yapmadan son anda kurtulan Real Madrid, tarihinde ilk kez bir Avrupa Kupası maçında 87. dakikadan sonra 2-0'dan dönerek puan almayı başardı.

REAL MADRID TARİHİNİN EN KÖTÜ SERİSİ

İlk maçında evinde Shakhtar Donetsk'e 3-2 mağlup olan Real Madrid, böylece ilk puanını aldı ve Avrupa'da üst üste 4 kez kazanamayarak, tarihindeki en kötü seriyi yaşadı. Mönchengladbach ise, ilk maçtaki Inter beraberliğiyle birlikte puanını 2 yaptı.

Grubun 3. hafta maçında Real Madrid evinde Inter ile karşılaşacakken, Mönchengladbach ise deplasmanda Shakhtar Donetsk'e konuk olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SONUÇLAR

A Grubu:

Lokomotiv Moskova (Rusya) - Bayern Münih (Almanya): 1-2

Atletico Madrid (İspanya) - Salzburg (Avusturya): 3-2

B Grubu:

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Inter (İtalya): 0-0

Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Real Madrid (İspanya): 2-2

C Grubu:

Porto (Portekiz) - Olympiakos (Yunanistan): 2-0

Olympique Marsilya (Fransa) - Manchester City (İngiltere): 0-3

D Grubu:

Liverpool (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka): 2-0