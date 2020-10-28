8 maçta 23 gol! İşte gecenin toplu sonuçları

Dün geçe Şampiyonlar Ligi'nde oynayan 8 maçta toplamda 23 gol atıldı. Real Madrid M.Gladbach karşısında 1 puanı uzatmalarda kurtardı.

28 Ekim 2020 Çarşamba - 7:35
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Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. hafta maçında Mönchengladbach, evinde Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Borussia Park'ta oynanan mücadelede Real Madrid, son dakikalarda attığı gollerle 2-2'lik skoru yakaladı ve 1 puanı kurtardı.
 
Mönchengladbach'a üstünlüğü getiren goller, 33. ve 58. dakikada Thuram'dan geldi. Marcus Thuram, Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. maçında babası Lilian Thuram'ın 1 olan gol sayısını geçti. Real Madrid'in gollerini ise 87. dakikada Karim Benzema ve 90+3. dakikada Casemiro kaydetti.
 
MADRID İLK KEZ BAŞARDI
 
Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 0 yapmadan son anda kurtulan Real Madrid, tarihinde ilk kez bir Avrupa Kupası maçında 87. dakikadan sonra 2-0'dan dönerek puan almayı başardı.
 
REAL MADRID TARİHİNİN EN KÖTÜ SERİSİ
 
İlk maçında evinde Shakhtar Donetsk'e 3-2 mağlup olan Real Madrid, böylece ilk puanını aldı ve Avrupa'da üst üste 4 kez kazanamayarak, tarihindeki en kötü seriyi yaşadı. Mönchengladbach ise, ilk maçtaki Inter beraberliğiyle birlikte puanını 2 yaptı.
 
Grubun 3. hafta maçında Real Madrid evinde Inter ile karşılaşacakken, Mönchengladbach ise deplasmanda Shakhtar Donetsk'e konuk olacak.
 
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SONUÇLAR
 
A Grubu:
 
Lokomotiv Moskova (Rusya) - Bayern Münih (Almanya): 1-2
 
Atletico Madrid (İspanya) - Salzburg (Avusturya): 3-2
 
B Grubu:
 
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Inter (İtalya): 0-0
 
Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Real Madrid (İspanya): 2-2
 
C Grubu:
 
Porto (Portekiz) - Olympiakos (Yunanistan): 2-0
 
Olympique Marsilya (Fransa) - Manchester City (İngiltere): 0-3
 
D Grubu:
 
Atalanta (İtalya) - Ajax (Hollanda): 2-2
 
Liverpool (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka): 2-0

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Etiketler: şampiyonlar ligi sonuçları real madrid
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