8 maçta 23 gol! İşte gecenin toplu sonuçları

28 Ekim 2020 Çarşamba - 7:35
Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. hafta maçında Mönchengladbach, evinde Real Madrid
ile karşı karşıya geldi. Borussia
Park'ta oynanan mücadelede Real Madrid
, son dakikalarda attığı gollerle 2-2'lik skoru yakaladı ve 1 puanı kurtardı.
Mönchengladbach'a üstünlüğü getiren goller, 33. ve 58. dakikada Thuram'dan geldi. Marcus Thuram, Şampiyonlar Ligi
'ndeki 2. maçında babası Lilian Thuram'ın 1 olan gol sayısını geçti. Real Madrid'in gollerini ise 87. dakikada Karim Benzema ve 90+3. dakikada Casemiro kaydetti.
MADRID İLK KEZ BAŞARDI
Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 0 yapmadan son anda kurtulan Real Madrid, tarihinde ilk kez bir Avrupa
Kupası maçında 87. dakikadan sonra 2-0'dan dönerek puan almayı başardı.
REAL MADRID TARİHİNİN EN KÖTÜ SERİSİ
İlk maçında evinde Shakhtar Donetsk'e 3-2 mağlup olan Real Madrid, böylece ilk puanını aldı ve Avrupa'da üst üste 4 kez kazanamayarak, tarihindeki en kötü seriyi yaşadı. Mönchengladbach ise, ilk maçtaki Inter beraberliğiyle birlikte puanını 2 yaptı.
Grubun 3. hafta maçında Real Madrid evinde Inter ile karşılaşacakken, Mönchengladbach ise deplasmanda Shakhtar Donetsk'e konuk olacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SONUÇLAR
A Grubu:
Lokomotiv Moskova
(Rusya) - Bayern Münih (Almanya): 1-2
Atletico Madrid (İspanya) - Salzburg (Avusturya): 3-2
B Grubu:
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Inter (İtalya): 0-0
Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Real Madrid (İspanya): 2-2
C Grubu:
Porto (Portekiz) - Olympiakos (Yunanistan): 2-0
Olympique Marsilya
(Fransa) - Manchester City (İngiltere): 0-3
D Grubu:
Atalanta (İtalya) - Ajax
(Hollanda): 2-2
Liverpool (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka): 2-0