8 maçta 4 gol! Larin bu sene çok farklı

03 Kasım 2020 Salı - 7:44
Yeni Malatyaspor karşısında galibiyet golünü atan Cyle Larin yeni sezona iyi bir başlangıç yaptı. Beşiktaş
’a 2017-2018 sezonunun devre arasında MLS takımı Orlando City’den gelen Kanadalı golcü bu sezon oynadığı resmi maçların yarısında takımına gol katkısı sağladı.
Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın 8 resmi maçta forma verdiği Larin, hocasının güvenini boşa çıkarmadı. Şampiyonlar Ligi
ve UEFA Avrupa
Ligi ön eleme maçlarının yanı sıra 6 lig maçında da görev yapan başarılı futbolcu toplam 8 karşılaşmada 4 kez gol sevinci yaşayarak yüzde 50 gol ortalaması yakaladı.
Bu sezon ilk golünü PAOK deplasmanında kaydeden Cyle Larin, Süper Lig’deki Fraport TAV Antalyaspor
, Yukatel Denizlispor
ve Yeni Malatyaspor maçlarında birer kez rakip fileleri havalandırdı. Kanadalı oyuncunun skor katkısı yaptığı maçlarda Beşiktaş 7 puan topladı.