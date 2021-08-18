8 milyon TL'den vazgeçti Malatyaspor'a imza attı

Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Sadık Çiftpınar, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. 28 yaşındaki futbolcu ayrıca sarı lacivertli kulüpten alacağı 8 milyon TL'den de vazgeçti.

SADIK'TAN BÜYÜK FEDAKARLIK: 8 MİLYON TL'DEN VAZGEÇTİ



Ocak 2019'da Yeni Malatyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Sadık Çiftpınar, kulubüyle yollarını ayırdı. 8 milyon TL'lik alacağını bırakan defans oyuncusu Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a geri dönüyor.