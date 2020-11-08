80'de girdi maçın adamı oldu!

Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele büyük bir heyecana sahne oldu ve Başakşehir geriden gelerek maçı 2-1 kazandı.

Gençlerbirliği, karşılaşmanın henüz 28. saniyesinde Sefa Yılmaz'ın attığı golle üstünlüğü yakaladı. Deplasman ekibinde 72. dakikada Johansson kırmızı kart gördü ve 80. dakikada sahneye çıkan Gulbrandsen, takımına beraberliği getirirken bu sezon ilk golünü de attı. 90+4. dakikada ise Mehmet Topal ağları sarstı ve takımını galibiyete taşıdı.

Bu sonucun ardından galibiyet serisini 4 maça taşıyan Başakşehir, 13 puana yükseldi. Son 4 maçta sadece 1 puan alabilen Gençlerbirliği ise 5 puanda kaldı.

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacakken, Gençlerbirliği ise evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.

CHADLI MAÇI ÇEVİREN İSİM OLDU

Medipol Başakşehir'in yeni transferlerinden Belçikalı oyuncu Nacer Chadli bu sezon ilk kez bir maçın kadrosunda yer aldı.

Sakatlığı geçen Belçikalı oyuncu, Gençlerbirliği maçında yedekler arasına alındı ve 79. dakikada oyuna girdikten sonra 80. dakikada Gulbrandsen'in golü ile 90+4. dakikada Mehmet Topal'ın golünde asisti yapan isim oldu.

Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı geçen bir diğer oyuncu Okechukwu Azubuike de bu sezon ilk kez maç kadrosuna alındı.

OKAN BURUK'TAN 2 DEĞİŞİKLİK

Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk , ligdeki son maçın ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.

Buruk, ligde geçtiğimiz hafta İttifak Holding Konyaspor 'u deplasmanda 2-1 yendikleri mücadelede sahaya sürdüğü ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren Enzo Crivelli ile hafif sakatlığı bulunan ve riske edilmeyen Martin Skrtel maç kadrosunda yer almadı. Okan Buruk bu iki ismin yerine Carlos Ponck ve Demba Ba'ya ilk 11'de görev verdi.

İstanbul ekibinde, sakatlıkları süren Mahmut Tekdemir ve Junior Caiçara ise kadroda yer almadı.