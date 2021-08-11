85 kişilik listede Victor Nelsson 1 numaradaydı!

Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson 85 kişilik scout raporunda bir numaradaydı...

11 Ağustos 2021 Çarşamba - 15:14
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Galatasaray'ın yeni stoperi Victor Nelsson, teknik heyette hem şaşkınlık hem de sevinç yarattı. 7 milyon Euro artı bonuslar karşılığı Kopenhag ile anlaşmaya varılan, 22 yaşındaki Danimarkalı, Fatih Terim'in listesinin en tepesindeydi. Sarı-kırmızılı yönetime, içinde 85 futbolcunun yer aldığı çok geniş bir liste veren Terim, 1 numaraya Nelsson'un ismini yazmıştı.
 
Öyle ki tecrübeli çalıştırıcı, Danimarkalı yeteneğin Türkiye'ye geleceğine çok da ihtimal vermiyordu.
 
AVRUPA'YA DEĞİL TÜRKİYE'YE
 
Scout ekibiyle birlikte seçilen Victor Nelsson'un çok büyük bir kariyere sahip olacağını belirledi. Fatih Terim ve ekibi, bu potansiyelde bir oyuncunun bütçelerini aşacağını ya da Türkiye yerine Avrupa'nın daha önde gelen bir ligine gitmek isteyeceğini öngörmüştü. Ancak Galatasaray yönetiminin uzun uğraşları sonucu Nelsson, Galatasaray'a 'evet' dedi. 22 yaşındaki stoperin sarı-kırmızılılarda büyük aşama kaydedeceğine inanılıyor.
 
Nelsson, Galatasaray'ın al-sat politikasına tam uyacak bir isim olarak görülüyor.
 
SCOUT RAPORU ÖVGÜ DOLU
 
Kopenhag'ın Nordsjaelland'dan 2019'da 3.6 milyon Euro'ya transfer ettiği Victor Nelsson, 1.85 metre boyunda ve sağ ayaklı. 22 yaşındaki stoper, Danimarka Milli Takımı rotasyonunda da yer alıyor. Onun için hazırlanan raporda, ayaklarına hâkim, sakin, pas yeteneği olan ve pozisyon alma bilgisi üst seviyede ifadeleri kullanıldı. (Sözcu)

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Etiketler: victor nelsson galatasaray
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