9 kırmızı kartlı maç tatil edildi

Salihli Ramiz Turan Stadı'nda Kemal Ögen, Vedat Güneş ve Cem Mustafa Akpınar hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı 28'inci dakikada Mustafa Çay'ın attığı golle ile Salihli Belediyespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın 79'uncu dakikasında Furkan Çarkçı'nın attığı gol ile ev sahibi skoru 2-0 yaptı. Gol sonrası Furkan'a Aliağa Futbol'un kalecisi Onur Nazmi Terzioğlu saldırdı. Bu anları fotoğraflayan Salihli Belediyesi Basın Birimi'nde görevli Murat Muzaklar, Aliağalı Güray Kula, Emre Balak ve yedek oyuncular tarafından darp edince saha iyice karıştı.