9. maçta 5. mağlubiyet!

Fenerbahçe Beko, Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 9'uncu haftasında İspanya deplasmanında TDS Baskonia'ya 86-68 yenildi.

18 Kasım 2020 Çarşamba - 7:33 | Son Güncelleme : 18 11 2020 - 10:05
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Fenerbahçe Beko bu sonuçla ligdeki 5'inci yenilgisini alırken, Baskonia ise 7'nci maçında 3'üncü galibiyetini elde etti.
 
Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, ilk 4 dakikada 9-0'lık üstünlük yakaladı. Vesely ile boyalı alanı iyi kullanan sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 21-20 önde tamamladı.
 
İkinci çeyrekte Dragic'in skorer oyunuyla üstünlüğü eline alan Baskonia, 14'üncü dakikada 6 sayılık fark yakaladı: 31-25. Devrenin sonunda farkı çift hanelere (44-33) çıkaran İspanya temsilcisi, soyunma odasına 45-36'lık üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyrekte Polonara'nın sayılarıyla ev sahibi ekip 24'üncü dakikada farkı 13'e çıkardı: 53-40. Fenerbahçe Beko, Kenan Sipahi'nin hem savunma hem de hücumdaki etkili oyunuyla 29'uncu dakikada farkı 1'e indirdi: 60-59. Baskonia, çeyreğin sonunda yakaladığı 4-0'lık seriyle final periyoduna 64-59'luk skorla üstün girdi.
 

Son çeyreğe iyi başlayan İspanyol ekibi, Peters'in basketleriyle farkı 14'e kadar çıkardı: 75-61. Kalan bölümde iyi oyununu sürdüren Baskonia, sahadan 18 sayılık farkla 86-68 galip ayrıldı.
 
Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Mehdi Difallah (Fransa), Gytis Vilius (Litvanya)
 
TDS Baskonia: Vildoza 11, Kurucs, Giedraitis 19, Polonara 3, Jekiri 4, Henry 4, Sedekerskis, Diop, Fall 4, Peters 25, Dragic 16.
 
Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 9, Brown 10, Ulanovas, Barthel 2, Vesely 15, Hamilton 2, Melih Mahmutoğlu, Pierre 11, Kenan Sipahi 11, Eddie 6, Ahmet Düverioğlu 2.
 
1. Periyot: 20-21
Devre: 45-36
3. Periyot: 64-59
Beş faulle oyundan çıkan: 39.59 Eddie (Fenerbahçe Beko)

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Etiketler: fenerbahçe beko baskonia
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