95. Gazi Koşusu'nu Burgas adlı atıyla jokey Ahmet Çelik kazandı

Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya bu yıl 21'i erkek, 1'i dişi olmak üzere 22 at katıldı.

Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen koşuyu Ahmet Çelik'in bindiği "Burgas" isimli safkan 2.27.36'lık derecesiyle ilk sırada bitirdi.

Yarışta ikinciliği 2.27.53'lük derecesiyle Gökhan Kocakaya'nın bindiği ve Melis Kurtel Emin'in sahibi olduğu "Real Runner" adlı safkan aldı. Üçüncü sırada ise 2.27.54'lük derecesiyle Adnan Türkoğlu'nun sahibi olduğu ve Kadir Tokaçoğlu'nun bindiği "Megaloman" adlı safkan geldi.

Ali Muhiddin Hacıbekir'in "Neriman" isimli kısrağı tarafından kazanılan 1927 yılındaki ilk Gazi Koşusu ile başlayan ve kesintisiz devam eden yarış, "Türk at yarışçılığının derbisi" olarak ifade ediliyor.

Bakan Kasapoğlu izledi

Yarışı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hipodromda seyretti.

Veliefendi Hipodromu'nda koşulan yarışı Kasapoğlu'nun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, protokol tribününden takip etti.

Seyircisiz gerçekleştirildi

Gazi Koşusu'na, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında seyirci alınmadı.

Her sene Veliefendi Hipodromu 'nda festival havasında gerçekleştirilen ve yarışseverlerin büyük ilgi gösterdiği "Derbi", geçen yıl olduğu gibi seyirci olmadan yapıldı.

Ahmet Çelik, rekorunu geliştirdi

Jokey Ahmet Çelik, üst üste son 7 Gazi Koşusu'nu kazanarak kırılması güç bir rekora imza attı.

89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm", 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata", 92. Gazi Koşusu'nu "Hep Beraber", 93. Gazi Koşusu'nu "The Last Romance", 94. Gazi Koşusu'nu "Call To Victory" isimli safkanla kazanan Ahmet Çelik, bu yıl da "Burgas" isimli safkanla ilk sırada geldi.

Üst üste en fazla Gazi Koşusu kazanma rekorunu geliştiren Ahmet Çelik aynı zamanda faal jokeyler arasında 6 kez Gazi birinciliği bulunan Halis Karataş'ı da geride bıraktı.

Mümin Çılgın, Gazi Koşusu'nu 9 kez ile en fazla kazanan jokey konumunda.

Kazanan atın sahibine büyük ödül

Gazi Koşusu'nda 2021 yılı birincilik ikramiyesi 2 milyon 100 bin lira olarak belirlendi.

Koşuyu kazanan "Burgas" adlı safkanın sahibi Sanem Kahraman, birincilik ikramiyesinin yanı sıra kayıt tutarları, taksit ücretleri, at sahibi primi ve yetiştiricilik primi ile toplamda 3 milyon 737 bin 850 lira ikramiyeyi de elde etti.

Yarışta dereceye giren taylardan ikincinin sahibine 840 bin, üçüncünün sahibine 420 bin, dördüncünün sahibine 210 bin, beşincinin sahibine de 105 bin lira ödenecek.