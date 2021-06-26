95. Gazi Koşusu'nu Burgas adlı atıyla jokey Ahmet Çelik kazandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 95'incisinin galibi, Burgas adlı atıyla Ahmet Çelik oldu. Jokey Ahmet Çelik, üst üste 7. Gazi Koşusu zaferini yaşayarak rekor kırdı.

AA 26 Haziran 2021 Cumartesi - 18:14
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Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez  koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya bu yıl 21'i erkek, 1'i  dişi olmak üzere 22 at katıldı.
 
Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen koşuyu Ahmet Çelik'in  bindiği "Burgas" isimli safkan 2.27.36'lık derecesiyle ilk sırada bitirdi.
 
Yarışta ikinciliği 2.27.53'lük derecesiyle Gökhan Kocakaya'nın bindiği  ve Melis Kurtel Emin'in sahibi olduğu "Real Runner" adlı safkan aldı. Üçüncü  sırada ise 2.27.54'lük derecesiyle Adnan Türkoğlu'nun sahibi olduğu ve Kadir  Tokaçoğlu'nun bindiği "Megaloman" adlı safkan geldi.
 
Ali Muhiddin Hacıbekir'in "Neriman" isimli kısrağı tarafından  kazanılan 1927 yılındaki ilk Gazi Koşusu ile başlayan ve kesintisiz devam eden  yarış, "Türk at yarışçılığının derbisi" olarak ifade ediliyor.
 
  Bakan Kasapoğlu izledi
 
 Yarışı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hipodromda  seyretti.
 
Veliefendi Hipodromu'nda koşulan yarışı Kasapoğlu'nun yanı sıra  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Türkiye Jokey Kulübü  Başkanı Serdal Adalı, protokol tribününden takip etti.
 
 Seyircisiz gerçekleştirildi
 
Gazi Koşusu'na, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri  kapsamında seyirci alınmadı.
 
Her sene Veliefendi Hipodromu'nda festival havasında gerçekleştirilen  ve yarışseverlerin büyük ilgi gösterdiği "Derbi", geçen yıl olduğu gibi seyirci  olmadan yapıldı.
 
Ahmet Çelik, rekorunu geliştirdi
 
Jokey Ahmet Çelik, üst üste son 7 Gazi Koşusu'nu kazanarak kırılması  güç bir rekora imza attı.
 
89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm", 91. Gazi  Koşusu'nu "Piano Sonata", 92. Gazi Koşusu'nu "Hep Beraber", 93. Gazi Koşusu'nu  "The Last Romance", 94. Gazi Koşusu'nu "Call To Victory" isimli safkanla kazanan  Ahmet Çelik, bu yıl da "Burgas" isimli safkanla ilk sırada geldi.
 
Üst üste en fazla Gazi Koşusu kazanma rekorunu geliştiren Ahmet Çelik  aynı zamanda faal jokeyler arasında 6 kez Gazi birinciliği bulunan Halis  Karataş'ı da geride bıraktı.
 
Mümin Çılgın, Gazi Koşusu'nu 9 kez ile en fazla kazanan jokey  konumunda.
 
Kazanan atın sahibine büyük ödül
 
Gazi Koşusu'nda 2021 yılı birincilik ikramiyesi 2 milyon 100 bin lira  olarak belirlendi.
 
Koşuyu kazanan "Burgas" adlı safkanın sahibi Sanem Kahraman,  birincilik ikramiyesinin yanı sıra kayıt tutarları, taksit ücretleri, at sahibi  primi ve yetiştiricilik primi ile toplamda 3 milyon 737 bin 850 lira ikramiyeyi  de elde etti.
 
 Yarışta dereceye giren taylardan ikincinin sahibine 840 bin, üçüncünün  sahibine 420 bin, dördüncünün sahibine 210 bin, beşincinin sahibine de 105 bin  lira ödenecek.
 

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