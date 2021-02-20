A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı!

20 Şubat 2021 Cumartesi - 22:04
| Son Güncelleme : 20 02 2021 - 22:18
Basketbol A Milli Erkek Takımı, Akatlar Spor
ve Kültür Kompleksinde oynadığı İsveç müsabakası ardından 1-18 Eylül 2022 tarihleri arasında Çekya, Gürcistan, Almanya
ve İtalyanın ev sahipliğinde düzenlenecek olan FIBA
2022 Avrupa
Şampiyonasına katılma hakkını elde etti.
Ay-yıldızlılar, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Hırvatistan
, Hollanda
ve İsveç ile D Grubunda mücadele etti. Milliler; Covid-19 pandemisi nedeniyle fanus düzeninde oynadığı beşinci müsabakada İsveçi 88-80lik skorla yendi. Bu grubun diğer maçında ise Hollanda, Hırvatistanı 65-57lik skorla geçti. Bu sonuçla Basketbol
A Milli Erkek Takım, A Milli Kadın Takımı'nın ardından Avrupa Şampiyonasında mücadele etme hakkı kazandı.
Ay-yıldızlı ekip, grubundaki son maçında 22 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Hırvatistan ile karşılaşacak.