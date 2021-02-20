A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı!

Hollanda'nın Hırvatistan'ı yenmesiyle birlikte A Milli Basketbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

20 Şubat 2021 Cumartesi - 22:04 | Son Güncelleme : 20 02 2021 - 22:18
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Basketbol A Milli Erkek Takımı, Akatlar Spor ve Kültür Kompleksinde oynadığı İsveç müsabakası ardından 1-18 Eylül 2022 tarihleri arasında Çekya, Gürcistan, Almanya ve İtalyanın ev sahipliğinde düzenlenecek olan FIBA 2022 Avrupa Şampiyonasına katılma hakkını elde etti.
 
Ay-yıldızlılar, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Hırvatistan, Hollanda ve İsveç ile D Grubunda mücadele etti. Milliler; Covid-19 pandemisi nedeniyle fanus düzeninde oynadığı beşinci müsabakada İsveçi 88-80lik skorla yendi. Bu grubun diğer maçında ise Hollanda, Hırvatistanı 65-57lik skorla geçti. Bu sonuçla Basketbol A Milli Erkek Takım, A Milli Kadın Takımı'nın ardından Avrupa Şampiyonasında mücadele etme hakkı kazandı.
 
Ay-yıldızlı ekip, grubundaki son maçında 22 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Hırvatistan ile karşılaşacak.
 

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