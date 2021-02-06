A Milli Kadın Basketbol Takımımız Avrupa Şampiyonası'nda!.

TBF, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın en iyi grup ikincileri arasında yer alarak 2021 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandığını duyurdu..

06 Şubat 2021 Cumartesi - 23:29
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Türkiye Basketbol Federasyonu, yaptığı açıklamada A Milli Takım Basketbol Takımı'mızın, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığını duyurdu.
 
"BİZLERİ GURURLANDIRMAYA DEVAM EDECEKLER"
 
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu akşam tamamlanan eleme maçlarının ardından FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Kadın Milli Takımımızı kutluyorum. Millilerimizin bu güzel başarısını şampiyonaya da taşıyarak, bizleri gururlandırmaya devam edeceklerine yürekten inanıyorum." dedi.

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Etiketler: A Milli Kadın Basketbol Takımı
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