A Milli Kadın Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı! Aycan Yanaç...

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda 23 Ekim'de Antalya'da Kosova, 27 Ekim'de de deplasmanda Rusya ile yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Survivor'da mücadele eden ve Gaziantep ALG Spor'a imza atan Aycan Yanaç kadroya alınmadı.

02 Ekim 2020 Cuma - 16:44
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A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Kosova ve Rusya ile yapacağı maçların aday kadrosuna Survivor'da mücadele eden ve Gaziantep ALG Spor'a imza atan Aycan Yanaç kadroya alınmadı.
 
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
 
 
Kaleciler: Selda Akgöz (Ataşehir Belediyespor), Fatma Şahin (Beşiktaş), Ezgi Çağlar (ALG Spor)
 
Defans: Didem Karagenç, Esra Erol (Beşiktaş), Fatoş Yıldırım (Ataşehir Belediyespor), Yaşam Göksu, Berna Yeniçeri (Konak Belediyespor), Gülbin Hız (ALG Spor), Cansu Nur Kaya (Pendik Çamlıkspor)
 
Orta saha: Emine Ecem Esen, Ebru Topçu, Derya Arhan (ALG Spor), Jessica Çarmıklı, Elif Keskin, Gizem Gönültaş, Berivan İçen, Azra Karabulut, Sevgi Çınar (Beşiktaş), Ece Tekmen (Kocaeli FK), Ece Türkoğlu (Old Dominion University), İlayda Civelek (Ataşehir Belediyespor), İrem Eren (Karadeniz Ereğli Belediyespor)
 
Forvet: Yağmur Uraz (Beşiktaş), Birgül Sadıkoğlu (Konak Belediyespor), Melike Öztürk (Ataşehir Belediyespor)
 
 
 

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Etiketler: A Milli Kadın Futbol Takımı kadro milli takım
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