A Milli Kadın Voleybol Takımı Arjantin'i 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki dördüncü maçında Arjantin'i 3-0 yenerek çeyrek finale çıkmayı garantiledi.

AA 31 Temmuz 2021 Cumartesi - 7:57 | Son Güncelleme : 31 07 2021 - 10:02
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde A  Milli Voleybol Takımı, B Grubu dördüncü maçında Arjantin'i 3-0 yenerek çeyrek  finale yükseldi.
 
Maça servis hatalarıyla başlayan milliler, file üstünde de etkisiz  kaldı ve 5-2 geriye düştü. Zehra ve Hande ile bloktan sayılar bulan milli takım,  10-9 ile skoru lehine çevirmeyi bildi. Milliler, servisteki hatalarını  düzeltemedi ve 17-16 geriye düştü. Eda ve Zehra ile sayılar bulan milli takım,  seti 25-23 kazandı.
 
 
Ebrar'ın fileden uzak kalmasıyla rakip bloklarını aşmakta zorlanan  milli takım ikinci setin başında 7-6 geriye düştü. Bu oyuncuyu file önüne  çektikçe sayı bulan milliler, Hande ve Eda ile üstünlük kurmasını bildi ve 16-13  ile skoru lehine çevirdi. Zehra ve Ebrar'ı çaprazda iyi kullanan Türkiye, bu seti  de 25-20 kazanarak 2-0 öne geçti.
 
 
A Milli Takım, 3. sete de 3-0 geride başlayan milli takım, çabuk  toparlandı ve 7-6 üstünlük yakaladı. 15-14 geriye düştükten sonra çaprazda Eda  ile sayı bulan Türkiye, seti 25-18 kazandı.
 
 
Olimpiyat tarihinde ilk kez Londra 2012'de mücadele eden Türkiye,  Tokyo 2020'de Arjantin'i 3-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez oyunlarda çeyrek  finale çıktı.
 
 
A Milli Takım, grubundaki son maçını 2 Ağustos Pazartesi günü Rusya  Olimpiyat Komitesi ile yapacak.
 
 
Bakan Kasapoğlu yalnız bırakmadı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yardımcısı Hamza  Yerlikaya da karşılaşmayı izledi.
 
Maçı ayakta izleyen Kasapoğlu ve Yerlikaya, karşılaşmanın ardından  oyuncuları kutladı.
 
 
Salon: Ariake Arena 
 
Hakemler: Sumie Myoi (Japonya), Hamid Alrousi (Birleşik Arap  Emirlikleri)
 
Arjantin: Rodriguez, Mayer, Nizetich, Farriol, Mercado, Bulaich,  Fortuna, Germanier, Nosach, Lazcano
 
Türkiye: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt,  Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Meryem Boz, Naz Aydemir Akyol
 
Setler: 23-25, 20-25, 25-18
 
Süre: 27, 26, 29 (82 dakika)
 
 
 
 

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Etiketler: voleybol milli takım türkiye -arjantin maçı A Milli Kadın Voleybol Takımı 2020 tokyo 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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