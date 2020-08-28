A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

28 Ağustos 2020 Cuma - 16:29
Macaristan ve Sırbistan
ile UEFA
Uluslar Ligi'nde karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılarımızın aday kadrosu açıklandı. Hollanda
Ligi ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen Orkun Kökçü de kadroda yer aldı. Ayrıca Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş da ilk kez Milli Takım forması giymeye hazırlanıyor. İşte o isimler...
Kaleci: Fehmi Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır
Defans:
Mehmet Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangar, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Muhammed Kabak, Yıldırım Mert Çetin, Cengiz Umut Meraş, Hasan
Ali Kaldırım
Orta saha:
Cengiz Ünder, Efecan Karaca
, Hakan Çalhanoğlu, Irfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Mert Hakan Yandaş, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan
, Yusuf Yazıcı, Emre Kılınç