A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

Macaristan ve Sırbistan ile UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılarımızın aday kadrosu açıklandı. Feyenoord'da forma giyen Orkun Kökçü de kadroda yer aldı. Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş da ilk kez Milli Takım forması giymeye hazırlanıyor. İşte Şenol Güneş'in belirlediği o isimler...

28 Ağustos 2020 Cuma - 16:29
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Macaristan ve Sırbistan ile UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılarımızın aday kadrosu açıklandı. Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen Orkun Kökçü de kadroda yer aldı. Ayrıca Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş da ilk kez Milli Takım forması giymeye hazırlanıyor. İşte o isimler... 
 
Kaleci: Fehmi Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır 
 
Defans: Mehmet Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangar, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Muhammed Kabak, Yıldırım Mert Çetin, Cengiz Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım 
 
Orta saha: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, Irfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Mert Hakan Yandaş, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Emre Kılınç 
 
Forvet: Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman
 
 

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Etiketler: A Milli Takım aday kadro milli takım
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