A Milli Takım'da 3 futbolcu için koronavirüs şüphesi

28 Mart 2021 Pazar - 23:22
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım'da 3 futbolcuda koronavirüs şüphesi tespit edildi.
Yarın, Letonya
maçı için yapılacak testin ardından oyuncuların durumu netlik kazanacak. Test sonuclarının pozitif çıkması halinde 3 futbolcu milli takım kadrosundan çıkartılacak.
Mustafa Denizli
A Spor
'da konuyla ilgili açıklamada "Milli Takım'da 3 futbolcuda Kovid-19 şüphesi var. Şenol Hoca ile konuştum. Pazartesi de test yapılacak ama negatif çıkma şansı düşük." ifadelerini kullandı.
A Millilerin elemelerde oynadığı ilk maç olan Hollanda
karşılaşması öncesi Covid-19 test sonucu pozitif çıkan 2 oyuncu kamptan ayrılmıştı.