A Milli Takım'da 3 futbolcu için koronavirüs şüphesi

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Letonya maçına hazırlanan A Milli Takım'da 3 futbolcunun koronavirüs şüphesi tespit edildi.

28 Mart 2021 Pazar - 23:22
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2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım'da 3 futbolcuda koronavirüs şüphesi tespit edildi.
 
Yarın, Letonya maçı için yapılacak testin ardından oyuncuların durumu netlik kazanacak. Test sonuclarının pozitif çıkması halinde 3 futbolcu milli takım kadrosundan çıkartılacak.
 
Mustafa Denizli A Spor'da konuyla ilgili açıklamada "Milli Takım'da 3 futbolcuda Kovid-19 şüphesi var. Şenol Hoca ile konuştum. Pazartesi de test yapılacak ama negatif çıkma şansı düşük." ifadelerini kullandı.
 
A Millilerin elemelerde oynadığı ilk maç olan Hollanda karşılaşması öncesi Covid-19 test sonucu pozitif çıkan 2 oyuncu kamptan ayrılmıştı.

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