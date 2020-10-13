A Milli Takım'da Çağlar Söyüncü şoku

UEFA Uluslar B Ligi'nde yarın Sırbistan'ı konuk edecek olan A Milli Futbol Takımı'nda sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü'nün forma giyemeyeceği açıklandı.

İHA 13 Ekim 2020 Salı - 20:15 | Son Güncelleme : 13 10 2020 - 20:16
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UEFA Uluslar Ligi'nde 4. maçına çıkacak olan A Milli Futbol Takımı, yarın Türk Telekom Stadı'nda Sırbistan'ı konuk edecek.

Bu maçın hazırlıklarını sürdüren milliler, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde çalıştı. Rusya maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Ozan Kabak kadrodan çıkarılırken, sakatlığı bulunan Efecan da kadrodan ayrılan bir diğer isim olmuştu.

Teknik Direktör Şenol Güneş, yarınki maçta oynayamayacak olan bir diğer ismin ise Leicester forması giyen yıldız oyuncu Çağlar Söyüncü olduğunu açıkladı. Sakatlığı nedeniyle Rusya karşısında forma giyemeyen Çağlar'ın iyileşmediği ve Sırbistan'a karşı da oynayamayacağı belirtildi.

Bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan milliler, Sırbistan maçının taktiğini çalıştı.

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Etiketler: Sırbistan türkiye sakatlık Çağlar Söyüncü
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