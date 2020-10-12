A Milli Takım'da Efecan Karaca kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da Efecan Karaca, sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

12 Ekim 2020 Pazartesi - 21:27 | Son Güncelleme : 12 10 2020 - 21:36
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UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki 4. maçında 14 Ekim'de Sırbistan'ı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nda Ozan Kabak ve Efecan Karaca, aday kadrodan çıkarıldı.
 
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekibin kadrosunda sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle değişikliğe gidildi.
 
Rusya ile dün deplasmanda oynanan maçta sarı kart görerek Sırbistan karşılaşmasında cezalı duruma düşen Ozan Kabak kamptan ayrıldı. Alt baldırında ve adduktor kasında problem yaşayan Efecan Karaca da aday kadrodan çıkarıldı.

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Etiketler: A Milli Takım sakatlık Efecan Karaca
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