A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile mücadele edecek.

AA 07 Aralık 2020 Pazartesi - 19:58 | Son Güncelleme : 07 12 2020 - 21:50
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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi,  İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleştirildi. 
 
Yeni tip koronavirüs tedbirlerinden dolayı çevrim içi düzenlenen  etkinlikte, eski futbolcular Daniele De Rossi ve Rafael van der Vaart görev aldı.
 
Kura çekimi sonunda Türkiye, G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ Letonya ve Cebelitarık ile eşleşti.
 
 
Şenol Güneş, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kura çekimini  değerlendirdi
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş,  2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda ve Norveç ile çekişeceklerini  söyledi. 
 
Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın Avrupa Elemeleri'nde  G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşen  ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü, kurayı değerlendirdi.
 
TRT Spor'a telefonla bağlanan Güneş, "Kura bir şans işi. Hayırlı  olsun. Uzun zamandır katılamadığımız Dünya Kupası'na katılmak için olağanüstü  çalışmak gerekiyor. Bu takımların hepsi güçlü." diye konuştu.
 
Üçüncü torbadan güçlü Norveç'in geldiğini aktaran tecrübeli teknik  adam, "Cebelitarık ile daha önce hiç karşılaşmadık. Letonya'ya 2004 Avrupa  Şampiyonası öncesi kaybetmiştik. Çekişeceğimiz takımlar kağıt üzerinde Hollanda  ile Norveç görünüyor. Önemli olan bütün maçları kazanmak için sahaya çıkmak. Biz  de öyle yapacağız. Hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak. Hollanda ile daha önce  oynayıp kazanmıştık ama güçlü bir takım. Norveç'in güçlü oyuncuları var."  ifadelerini kullandı.
 
Şenol Güneş, rakipleri çalışacaklarını vurgulayarak, "Hem rakipler  hakkında bilgi toplayacağız hem de analizlerini yapacağız. Kendi takımımızda  kadromuz aşağı yukarı belli. 'Bizim çocuklarımız' dediğimiz iyi oyuncularımızla  bu gruptan çıkmaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.
 
Hollanda'nın zor takımlardan biri olduğunu anlatan Güneş, "Bana göre  Fransa, Hırvatistan, Danimarka, Almanya, Portekiz bize daha uygun. Hollanda, son  dönemde hem Almanya hem de Fransa ile yaptığı maçlarda çok iyi futbol oynadı.  Yeniden bir çıkış yapmak istiyorlar. Hangi takım olursa olsun her maça kazanmak  için çıkan, sevimli, tutkulu, çalışkan, sonuna kadar savaşan bir takım olup,  oyuncu kalitemizle ülkemizi iyi tanıtmak istiyoruz. Bir yola girdik. Bu yolun  sonu da aydınlık olsun istiyoruz. Dünya Kupası'na gitmek için önümüze kim çıkarsa  onu yenmek için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.
 
 
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki gruplar şöyle:
A Grubu: Portekiz, Sırbistan, İrlanda, Lüksemburg, Azerbaycan
B Grubu: İspanya, İsveç, Yunanistan, Gürcistan, Kosova
C Grubu: İtalya, İsviçre, Kuzey İrlanda, Bulgaristan, Litvanya
D Grubu: Fransa, Ukrayna, Finlandiya, Bosna Hersek, Kazakistan
E Grubu: Belçika, Galler, Çekya, Belarus, Estonya
F Grubu: Danimarka, Avusturya, İskoçya, İsrail, Faroe Adaları, Moldova
G Grubu: Hollanda, Türkiye, Norveç, Karadağ, Letonya, Cebelitarık
H Grubu: Hırvatistan, Slovakya, Rusya, Slovenya, Kıbrıs Rum Kesimi,  Malta
I Grubu: İngiltere, Polonya, Macaristan, Arnavutluk, Andorra, San  Marino
J Grubu: Almanya, Romanya, İzlanda, Kuzey Makedonya, Ermenistan,  Lihtenştayn
 
Avrupa'dan 13 takım Katar'a gidecek
UEFA üyesi 55 ülkenin milli takımları, Katar'ın ev sahipliği yapacağı  turnuvaya katılacak 13 takım arasına girebilmek için mücadele edecek.
 
Avrupa elemelerinde takımlar, altışarlı 5 ve beşerli 5 gruba  ayrılacak. Ekipler, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki  kez karşılaşacak.
 
Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya  Kupası'na katılma hakkı kazanacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar  Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi  arayacak.
 
Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off'ların ardından  Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.
 
Eleme grupları maç tarihleri
1. Maçlar: 24-25 Mart 2021
2. Maçlar: 27-28 Mart 2021
3. Maçlar: 30-31 Mart 2021
4. Maçlar: 1-2 Eylül 2021
5. Maçlar: 4-5 Eylül 2021
6. Maçlar: 7-8 Eylül 2021
7. Maçlar: 8-9 Ekim 2021
8. Maçlar: 11-12 Ekim 2021
9. Maçlar: 11-13 Kasım 2021
10. Maçlar: 14-16 Kasım 2021
 
Play-off maçlarının tarihleri
24-25 ve 28-29 Mart 2022
 
 
 
 

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Etiketler: 2022 Dünya Kupası kura kura çekimi A Milli Takım
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