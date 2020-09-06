A Milli Takımımız Sırbistan ile 0-0 berabere kaldı!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Sırbistan ile 0-0 berabere kaldı.

İHA 06 Eylül 2020 Pazar - 23:42 | Son Güncelleme : 06 09 2020 - 23:56
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MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
 
İLK YARI
 
17. dakikada sağ taraftan Yusuf’un kullandığı köşe vuruşunda Mahmut arka direğe indirdi. Arka direkte Ozan Kabak’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
 
19. dakikada Sırbistan yarı sahasının ortalarında topla buluşan Ozan Tufan’ın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Rajkovic kornere çeldi.
 
45. dakikada Çağlar’ın kaptırdığı topla Tadic buluşur buluşmaz pasıı Mitrovic’e aktardı. Kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Mitrovic’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert’e çarparak kornere gitti.
 
İKİNCİ YARI
 
48. dakikada Yusuf’un ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Rajkovic’te kaldı.
 
49. dakikada Kolarov’un Nazım Sangare’ye yaptığı müdahale hakem Kulbakov tarafından sarı kart olarak değerlendirildi. Sarı kartı bulunan Kolarov ikinci sarı kart ile oyundan atılıyor.
 
65. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Yusuf’un sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Rajkovic’te kaldı.
 
89. dakikada sağ taraftan Tadic’in kullandığı kornerde arka direkte Stefan Mitrovic’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
 

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Etiketler: A Milli Futbol Takımı Türkiye milli maç Sırbistan
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