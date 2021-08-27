A Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu

Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda ile karşılaşacak olan milli takımımızın aday kadrosu açıklandı.

27 Ağustos 2021 Cuma - 16:08 | Son Güncelleme : 27 08 2021 - 16:16
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A Milli Takımımızın Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda maçları aday kadrosu belli oldu.
 
İngiltere için Türkiye'nin kırmızı listede olması ve Premier Lig yönetiminin oyuncularımıza izin vermemesine karşın İngiltere'de oynayan Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan ve Halil İbrahim Dervişoğlu milli takım aday kadrosuna çağrıldı. Beşiktaş forması giyen Salih Uçan'ın, Şenol Güneş tarafından aday kadroya davet edilmesi ise dikkat çekti.
 
İşte Milli Takım kadrosu:

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Etiketler: milli takım a milli takım kadro
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