A Milli Takımımızın EURO 2020 kadrosu açıklandı!

A Milli Takımımızın EURO 2020 kadrosundan; Gökhan Akkan, Mahmut Tekdemir, Efecan Karaca ve Halil Akbunar çıkarıldı.

02 Haziran 2021 Çarşamba - 7:50
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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 30 kişilik aday kadrodan 4 futbolcuyu çıkardı.
 
Gökhan Akkan, Halil Akbunar, Efecan Karaca ve Mahmut Tekdemir, A Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosundan çıkarıldı.
 
İşte A Milli Takımızın Euro 2020 kadrosu:
 
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)
 
Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)
 
Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)
 
Forvet: Cengiz Ünder (Leicester City), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Galatasaray)

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Etiketler: milli takım kadrosu türkiye kadro
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