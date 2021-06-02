A Milli Takımımızın EURO 2020 kadrosu açıklandı!

02 Haziran 2021 Çarşamba - 7:50
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 30 kişilik aday kadrodan 4 futbolcuyu çıkardı.
Gökhan Akkan, Halil Akbunar, Efecan Karaca
ve Mahmut Tekdemir, A Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosundan çıkarıldı.
İşte A Milli Takımızın Euro 2020 kadrosu:
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay
Bayındır (Fenerbahçe)
Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)
Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan
(Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)
Forvet: Cengiz Ünder (Leicester City), Abd
ülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz
(Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman
(Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Galatasaray)