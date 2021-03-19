A Milli Takımımızın kadrosu belli oldu!

19 Mart 2021 Cuma - 14:30
| Son Güncelleme : 19 03 2021 - 14:36
A Milli Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde Hollanda, Norveç ve Letonya’yla oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.
KALECİLER:
Mert Günok
Uğurcan Çakır
Altay Bayındır
Gökhan Akkan
DEFANS:
Zeki Çelik
Nazım Sangare
Merih Demiral
Ozan Kabak
mert Müldür
Çağlar Söyüncü
Kaan Ayhan
Umut Meraş
Caner Erkin
ORTA SAHA:
Okay Yokuşlu
Taylan Antalyalı
Dorukhan Toköz
Ozan Tufan
Orkun Kökçü
İrfan Can Kahveci
Emre Kılınç
FORVET:
Yusuf Yazıcı
Halil Akbunar
Hakan Çalhanoğlu
Deniz Türüç
Burak Yılmaz
Enes Ünal
Cenk Tosun