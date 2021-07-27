A Milli Voleybol Takımımız Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda zafer peşinde! Çin'i deviren Türkiye İtalya karşısında

A Milli Voleybol Takımımız Tokyo Olimpiyatlarındaki İtalya karşısına galibiyet için çıkıyor. İlk maçında müsabakanın güçlü ekibi Çin'i 3-0 mağlup etmeyi başaran Türkiye, İtalya karşısında da benzer bir galibiyet almak için bugün sahaya çıkıyor. Peki, Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

27 Temmuz 2021 Salı - 8:34 | Son Güncelleme : 27 07 2021 - 8:43
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Türkiye İtalya voleybol maçı ile 2020 Tokyo Olimpiyatlarında heyecan devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız bugün İtalya ile karşı karşıya gelecek. B Grubu'nda mücadele eden Türkiye, ikinci maçında İtalya karşısından puanla ayrılma gayretini gösterecek. Peki, Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler
 
 
TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Ariake Arena'da oynanacak müsabaka, bugün TSİ 10.25'te başlayacak. Tokyo 2020'deki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i net setlerle 3-0 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, B Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya ile mücadele edecek. Millilerimizin oynayacağı tüm müsabakalar TRT Spor ve TRT SPOR YILDIZ kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek.
 
 
Milli takım 29 Temmuz’da ABD ile, 31 Temmuz’da Arjantin ile 2 Ağustos’ta ise Rusya ile karşı karşıya gelecek.
 
 
A Milli Takım, FIVB Uluslar Ligi'nde mayıs ayında İtalya ile karşılaşmış ve rakibini 3-0 mağlup etmişti. Ay-yıldızlılar, rakibini olimpiyat oyunlarında da yenerek iyi başlangıcını sürdürmek istiyor.
 
 
İDDAA'DA FAVORİ İTALYA
Çin maçına da favori olarak çıkmayan Filenin Sultanları'nın iddaa oranı 3,35 olarak dikkat çekiyor. İtalya'ya verilen iddaa oranı ise 1,11 ve İtalyanlar bize karşı maça favori olarak çıkıyor. 
 
Sabahın erken saatlerinde Çin ile ABD mücadelesinin uzun soluklu olması beklenirken, günün programına bakıldığında "Hangi maç uzun sürer?" sorusuna ikinci sırada verilecek cevap, "İtalya-Türkiye" olarak dikkat çekiyor.
 
Toplam sayı sayısında barem 175.5 olarak belirlendi.
 
 
A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMIMIZIN MAÇ TAKVİMİ
27 Temmuz - 10:25 | Türkiye - İtalya
 
29 Temmuz - 10:25 | Türkiye - ABD
 
31 Temmuz - 08:20 | Türkiye - Arjantin
 
2 Ağustos - 08:20 | Türkiye - Rusya
 
 

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Etiketler: A Milli Voleybol Takımı Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları voleybol İtalya italya türkiye maçı
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