A Milliler, Hollanda ile karşı karşıya geliyor

07 Eylül 2021 Salı - 20:42
| Son Güncelleme : 07 09 2021 - 22:26
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa
Elemeleri G Grubu altıncı maçında Hollanda
'ya konuk oluyor.
HOLLANDA 3 - 0 TÜRKİYE
38' Gol... Hollanda 3-0 Türkiye (Depay)
31' Hollanda'da sarı kart gören oyuncu Wijnaldum.
28' Milli Takım'da sarı kart gören oyuncu Okay Yokuşlu.
16' Gol... Hollanda 2-0 Türkiye (Depay)
15' Milli Takımımızda Orkun sarı kart gördü.
1' Gol... Hollanda 1-0 Türkiye (Klaassen)
1' Maç başladı.
İLK 11'LER
Hollanda:
Bijlow, Dumfries, De Vrij, Van
Dijk, Blind, De Jong, Wijnaldum, Klaassen, Berghuis, Bergwijn, Depay
Türkiye: Uğurcan, Kaan, Merih, Çağlar, Mert, Orkun, Okay, Cengiz, Kenan, Hakan, Burak