A Milliler, Hollanda ile karşı karşıya geliyor

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda A Milli Takım, Hollanda ile karşı karşıya geliyor.

07 Eylül 2021 Salı - 20:42 | Son Güncelleme : 07 09 2021 - 22:26
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A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında Hollanda'ya konuk oluyor. 
 
HOLLANDA 3 - 0 TÜRKİYE
 
38' Gol... Hollanda 3-0 Türkiye (Depay)
 
31' Hollanda'da sarı kart gören oyuncu Wijnaldum.
 
28' Milli Takım'da sarı kart gören oyuncu Okay Yokuşlu.
 
16' Gol... Hollanda 2-0 Türkiye (Depay)
 
15' Milli Takımımızda Orkun sarı kart gördü.
 
1' Gol... Hollanda 1-0 Türkiye (Klaassen)
 
1' Maç başladı.
 
İLK 11'LER
 
Hollanda: Bijlow, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind, De Jong, Wijnaldum, Klaassen, Berghuis, Bergwijn, Depay
 
Türkiye: Uğurcan, Kaan, Merih, Çağlar, Mert, Orkun, Okay, Cengiz, Kenan, Hakan, Burak 

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Etiketler: türkiye hollanda dünya kupası
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