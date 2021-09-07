Hollanda'da hüsran! A Milliler 3. sıraya geriledi

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 6. maçında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Hollanda ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleden beklemediği bir sonuçla ayrılan milliler, rakibine 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup oldu.

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri; 16, 38 (pen), ve 54. dakikalarda Depay, 1. dakikada Klaassen, 80. dakikada Til ve 90. dakikada Malen kaydetti. Millilerin tek sayısı, 90+1'de Cengiz Ünder'in ayağından geldi.

Milli takımımızda Çağlar Söyüncü, 44. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Karşılaşma öncesi grupta lider konumda bulunan milliler, Hollanda yenilgisi sonrası 3. sıraya geriledi ve 11 puanda kaldı. Hollanda ise puanını 13'e yükseltti.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR