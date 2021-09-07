Hollanda'da hüsran! A Milliler 3. sıraya geriledi

07 Eylül 2021 Salı - 20:42
| Son Güncelleme : 07 09 2021 - 23:47
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa
Elemeleri G Grubu'ndaki 6. maçında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Hollanda
ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleden beklemediği bir sonuçla ayrılan milliler, rakibine 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup oldu.
Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri; 16, 38 (pen), ve 54. dakikalarda Depay, 1. dakikada Klaassen, 80. dakikada Til ve 90. dakikada Malen kaydetti. Millilerin tek sayısı, 90+1'de Cengiz Ünder'in ayağından geldi.
Milli takımımızda Çağlar Söyüncü, 44. dakikada kırmızı kart görerek oyun
dışında kaldı.
Karşılaşma öncesi grupta lider konumda bulunan milliler, Hollanda yenilgisi sonrası 3. sıraya geriledi ve 11 puanda kaldı. Hollanda ise puanını 13'e yükseltti.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
Maç sonucu: Hollanda 6-1 Türkiye
90+1 Hollanda 6-1 Türkiye (Cengiz Ünder)
90' Gol... Hollanda 6-0 Türkiye (Malen)
80' Gol... Hollanda 5-0 Türkiye (Til)
54' Gol... Hollanda 4-0 Türkiye (Depay)
46' İkinci yarı başladı.
İlk yarı sonucu: Hollanda 3-0 Türkiye
44' Çağlar Söyüncü ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
38' Gol... Hollanda 3-0 Türkiye (Depay)
31' Hollanda'da sarı kart gören oyuncu Wijnaldum.
28' Milli Takım'da sarı kart gören oyuncu Okay Yokuşlu.
16' Gol... Hollanda 2-0 Türkiye (Depay)
15' Milli Takımımızda Orkun sarı kart gördü.
1' Gol... Hollanda 1-0 Türkiye (Klaassen)
1' Maç başladı.
İLK 11'LER
Hollanda:
Bijlow, Dumfries, De Vrij, Van
Dijk, Blind, De Jong, Wijnaldum, Klaassen, Berghuis, Bergwijn, Depay
Türkiye: Uğurcan, Kaan, Merih, Çağlar, Mert, Orkun, Okay, Cengiz, Kenan, Hakan, Burak