Hollanda'da hüsran! A Milliler 3. sıraya geriledi

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 yenildi.

07 Eylül 2021 Salı - 20:42 | Son Güncelleme : 07 09 2021 - 23:47
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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 6. maçında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Hollanda ile karşı karşıya geldi.
 
Mücadeleden beklemediği bir sonuçla ayrılan milliler, rakibine 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup oldu.
 
Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri; 16, 38 (pen), ve 54. dakikalarda Depay, 1. dakikada Klaassen, 80. dakikada Til ve 90. dakikada Malen kaydetti. Millilerin tek sayısı, 90+1'de Cengiz Ünder'in ayağından geldi.
 
Milli takımımızda Çağlar Söyüncü, 44. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
 
Karşılaşma öncesi grupta lider konumda bulunan milliler, Hollanda yenilgisi sonrası 3. sıraya geriledi ve 11 puanda kaldı. Hollanda ise puanını 13'e yükseltti. 
 
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
 
Maç sonucu: Hollanda 6-1 Türkiye
 
90+1 Hollanda 6-1 Türkiye (Cengiz Ünder)
 
90' Gol... Hollanda 6-0 Türkiye (Malen)
 
80' Gol... Hollanda 5-0 Türkiye (Til)
 
54' Gol... Hollanda 4-0 Türkiye (Depay)
 
46' İkinci yarı başladı.
 
İlk yarı sonucu: Hollanda 3-0 Türkiye
 
44' Çağlar Söyüncü ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
 
38' Gol... Hollanda 3-0 Türkiye (Depay)
 
31' Hollanda'da sarı kart gören oyuncu Wijnaldum.
 
28' Milli Takım'da sarı kart gören oyuncu Okay Yokuşlu.
 
16' Gol... Hollanda 2-0 Türkiye (Depay)
 
15' Milli Takımımızda Orkun sarı kart gördü.
 
1' Gol... Hollanda 1-0 Türkiye (Klaassen)
 
1' Maç başladı.
 
İLK 11'LER
 
Hollanda: Bijlow, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind, De Jong, Wijnaldum, Klaassen, Berghuis, Bergwijn, Depay
 
Türkiye: Uğurcan, Kaan, Merih, Çağlar, Mert, Orkun, Okay, Cengiz, Kenan, Hakan, Burak 

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Etiketler: türkiye hollanda dünya kupası
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