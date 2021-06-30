Aanholt, Alioski, Moreno derken...

30 Haziran 2021 Çarşamba - 8:57
Kırmızılılar, Napoli forması giyen tecrübeli sol bek Mario Rui'yi gündemine aldı. Ünlü İtalya
n gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Galatasaray
, Rui'yi kadrosuna katmak için 5-6 milyon euro civarında bir bonservis ödemek zorunda.
İki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği aktarılırken Napoli'nin de Rui'yi göndermeye sıcak baktığı ifade edidi. Trabzonspor
'un da peşinde olduğu iddia edilen Portekizli sol bek için Galatasaray'ın Napoli'ye resmi teklifini ileteceği ve transferi kısa süre içinde bitirmeyi hedeflediği belritildi.
Geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 36 karşılaşmada forma giyen Portekizli sol bek 2 asist yaptı. Mario Rui, İtalya'da Roma
, Empoli ve Parma gibi takımlarda forma giydi. Mario Rui'nin piyasa değeri ise 8 milyon Euro...