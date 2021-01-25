Abdülkadir'in yerine Nicolae Stanciu!

Trabzonspor Rumen orta saha Nicolae Stanciu ile görüşmelere başladı.

25 Ocak 2021 Pazartesi - 9:48
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Chiquinho transferinde Jorge Jesus engeline takılan Trabzonspor, listesindeki bir diğer 10 numara olan Stanciu’ya yöneldi. Benfica’nın hocası, Chiqunho’yu bırakmak istemeyince daha fazla vakit kaybetmeme kararı alan bordo-mavililer, rotasını Çek Cumhuriyeti’ne çevirdi.
 
Karadeniz ekibi, Slavia Prag forması giyen Nicolae Stanciu için kulübüne teklif yaptı. 2023’e kadar kontratı bulunan 27 yaşındaki Rumen yıldız konusunda yaklaşık 2 milyon euroluk bir öneri sunan Trabzonspor, oyuncunun menajeriyle de temaslara başladı. Geçtiğimiz yıllarda adı Fenerbahçe’yle de geçen Stanciu, 2016’da Steaua Bükreş’ten Anderlecht’e 9.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. 2 sene sonra Sparta Prag’a 3 milyon 750 bin euro karşılığında giden Stanciu, 2019’da ise Al Ahli’nin yolunu tuttu. Bu transferde kulübüne tam 10 milyon euro kazandıran ancak Suudi Arabistan’da mutlu olamayan başarılı 10 numara, 6 aylık aranın ardından yine Çek Cumhuriyeti’ne dönmüş ve 4 milyon euroluk bedel karşılığında Slavia Prag’a gitmişti.
 
Hagi’ye benzetiliyordu
 
Bugüne kadar bonservisine toplam 28 milyon Euro’dan fazla ödenen 1.69 boyundaki Stanciu, Romanya Milli Takımı’nın formasını da 42 kez terletti, 10 gol attı. Müthiş potansiyeli nedeniyle bir dönem Hagi’ye benzetilen yıldız futbolcu konusunda Trabzonspor Yönetimi yoğun uğraş veriyor. Stanciu transferiyle, ayak bileği kırılan Abdülkadir Ömür’ün boşluğunun doldurulması hedefleniyor.

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Etiketler: Nicolae Stanciu trabzonspor
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