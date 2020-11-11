Abdülkadir Ömür'den kötü haber

11 Kasım 2020 Çarşamba - 16:45
Trabzonspor, Alanyaspor maçında sakatlanan Abd
ülkadir Ömür'ün sağlık
durumu ile ilgili bir açıklama yaptı. Bordo-mavili takım, genç oyuncunun sol dizinde kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edildiğini duyurdu.
Yapılan açıklama şöyle:
"Kulüp doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Hakan Çelik, 'Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün pazar günü ve bugün çekilen MR değerlendirmesinde sol dizde kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine devam edilmektedir' dedi."