Abdülkadir Ömür'den kötü haber

Trabzonspor, Alanyaspor maçında sakatlanan yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Karadeniz Fırtınası, genç oyuncunun sol dizinde kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edildiğini duyurdu.

11 Kasım 2020 Çarşamba - 16:45
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Trabzonspor, Alanyaspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yaptı. Bordo-mavili takım, genç oyuncunun sol dizinde kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edildiğini duyurdu.
 
Yapılan açıklama şöyle:
 
"Kulüp doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
 
Hakan Çelik, 'Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün pazar günü ve bugün çekilen MR değerlendirmesinde sol dizde kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine devam edilmektedir' dedi."
 

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Etiketler: abdülkadir ömür sakat
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