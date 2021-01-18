Abdülkadir Ömür için geldiler! Büyük sürpriz

İtalyan devi Atalanta Papu Gomez'in yerini Abdülkadir Ömür ile doldurmak istiyor.

18 Ocak 2021 Pazartesi - 9:01
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Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinden sonra sağ kanattan alınarak ofansif orta sahada oynatılmaya başlayan Abdülkadir Ömür eski formuna geri dönüşünün de sinyallerini vermeye başladı.
 
Antalyaspor maçında takımın en istekli oyuncuları arasında yer alan ve maç içerisinde yaptığı hareketlerle teknik kapasitesinin yüksekliğini bir kez daha ortaya koyan Abdülkadir Ömür için İtalyanlardan ilginç iddialar ortaya atıldı.
 
Sezon başında da Abdülkadir Ömür'ü kadroya katmak isteyen ancak önerdiği bonservis bedeli yetersiz görülen Atalanta kulübünün taraftarları Antalyaspor maçının ardından sosyal medya paylaşımlarında oyuncunun transferini istediklerini belirtti.
 
Özellikle kadro dışı bırakılan Papu Gomez'in yerine Abdülkadir Ömür'ün düşünülmesi gerektiğine vurgu yapan taraftarlar, oyuncunun genç oyuncunun bu yükü fazlasıyla taşıyabileceğini de vurguladı.
 

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Etiketler: atalanta abdülkadir ömür
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