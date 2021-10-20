Abdülkadir Ömür: Yavaş yavaş kendimi buluyorum

Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor 'da Abd ülkadir Ömür açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı yönetiminde iyi oynamaya başladıklarını ifade eden yıldız futbolcu, "Lig uzun bir maraton ama şu an lideriz, bunun keyfini sürüyoruz. Herkes elinden geleni yapıyor. Herkes şampiyonluk bekliyor. Çok uzun süredir şampiyon olamıyoruz. Bu, bizi hırslandırıyor" dedi.

"Yavaş yavaş kendimi buluyorum"