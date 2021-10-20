Abdülkadir Ömür: Yavaş yavaş kendimi buluyorum

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür 'Abdullah Avcı ile yavaş yavaş kendimi buluyorum' dedi.

20 Ekim 2021 Çarşamba - 11:43
İLGİLİ HABERLER
Dorukhan Toköz ve Yusuf Sarı ilk 11'e... Kara ekran! FBTV'den şok eden tepki Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Ali Şansalan hakkında suç duyurusu Uğurcan Çakır için derbiye geldiler ve... Tek başına 13 milyon 750 bin Euro kazandırdı

Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür açıklamalarda bulundu.
 
Abdullah Avcı yönetiminde iyi oynamaya başladıklarını ifade eden yıldız futbolcu, "Lig uzun bir maraton ama şu an lideriz, bunun keyfini sürüyoruz. Herkes elinden geleni yapıyor. Herkes şampiyonluk bekliyor. Çok uzun süredir şampiyon olamıyoruz. Bu, bizi hırslandırıyor" dedi.
 
"Yavaş yavaş kendimi buluyorum"
 
Abdülkadir şöyle devam etti: "Altyapıda daha çok 10 ve 8 numara pozisyonunda oynuyordum. A takımda sol ve sağ açıkta görev alıyorum. Dediğim gibi hocamızın takdiri. Orta sahada da oynayabilirim. Yemek ve antrenman programıma dikkat ediyorum. Eleştiriler sürekli oluyor, buna açık olmak zorundayız. Sorunu başka yerde değil, kendimizde aramalıyız. Performansımı yukarı çekmek istiyorum. Yavaş yavaş kendimi buluyorum. Alanya maçında sol bek oynamıştım. Bazen orta saha bazen sağ açık. Hocamız nerede beni görüyorsa ben orada oynamaya çalışıyorum. Şu mevkide daha rahat oynarım diyebileceğim bir yer yok. Hocamız nerede isterse orada oynarım."

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Abdülkadir Ömür trabzonspor
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Ali Koç, Osayi Samuel, Altay Bayındır... Derbinin faturası çıktı! Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu!  Ali Koç, Osayi Samuel, Altay Bayındır... Derbinin faturası çıktı! Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu! 
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu krizi! Teklifi kabul etmeyince Burak Elmas harekete geçti 'Ateşe atmayın'Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu krizi! Teklifi kabul etmeyince Burak Elmas harekete geçti 'Ateşe atmayın' Galatasaray'da kritik zirve! Burak Elmas ile Fatih Terim 1 saat toplantı yaptı görüşmeden ayrılık çıktı! 'U14 oyuncusuna' güle güleGalatasaray'da kritik zirve! Burak Elmas ile Fatih Terim 1 saat toplantı yaptı görüşmeden ayrılık çıktı! 'U14 oyuncusuna' güle güle Beşiktaş'tan sonra başka bir Avrupa devi de '0' çekti! Takımın piyasa değeri 475 milyon euro... İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçlarıBeşiktaş'tan sonra başka bir Avrupa devi de '0' çekti! Takımın piyasa değeri 475 milyon euro... İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.