Abdülkadir Ömür: Yavaş yavaş kendimi buluyorum

20 Ekim 2021 Çarşamba - 11:43
Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor
'da Abd
ülkadir Ömür açıklamalarda bulundu.
Abdullah Avcı yönetiminde iyi oynamaya başladıklarını ifade eden yıldız futbolcu, "Lig uzun bir maraton ama şu an lideriz, bunun keyfini sürüyoruz. Herkes elinden geleni yapıyor. Herkes şampiyonluk bekliyor. Çok uzun süredir şampiyon olamıyoruz. Bu, bizi hırslandırıyor" dedi.
"Yavaş yavaş kendimi buluyorum"
Abdülkadir şöyle devam etti: "Altyapıda daha çok 10 ve 8 numara pozisyonunda oynuyordum. A takımda sol ve sağ açıkta görev alıyorum. Dediğim gibi hocamızın takdiri. Orta sahada da oynayabilirim. Yemek ve antrenman programıma dikkat ediyorum. Eleştiriler sürekli oluyor, buna açık olmak zorundayız. Sorunu başka yerde değil, kendimizde aramalıyız. Performansımı yukarı çekmek istiyorum. Yavaş yavaş kendimi buluyorum. Alanya
maçında sol bek oynamıştım. Bazen orta saha bazen sağ açık. Hocamız nerede beni görüyorsa ben orada oynamaya çalışıyorum. Şu mevkide daha rahat oynarım diyebileceğim bir yer yok. Hocamız nerede isterse orada oynarım."