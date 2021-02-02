Abdülkadir Parmak 10 gün yok

Öte yandan, aynı mücadelede girdiği bir hava topu mücadelesi sonrası kaşında açılma meydana gelen Vitor Hugo’nun ise kaşına 6 dikiş atıldığı öğrenildi. Başarılı savunmacı ayrıca, yaşadığı bu sakatlığa rağmen mücadeleyi tamamlamış ve bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golü atarak taraftarlarını sevince boğmuştu.