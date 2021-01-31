Abdullah Avcı'dan Beşiktaş maçı sonrası transfer açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

31 Ocak 2021 Pazar - 22:01
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Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
 
İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları;
 
Kasketi çok seviyorum. Özel bir yer var. Orada yaptırıyorum. Ahmet Suat Özyazıcı eşofman üstüne kasket takmış. Çok hoşuma gitti. Şehirde böyle bir şey başladı. Keyifli güzel. Ülkemizin kültüründe var. Bu çok güzel. Onun için güzel. Kazanınca hep güzel.
 
Üçüncü maç, sekizinci gün. Özellikle Ankara Gençlerbirliği deplasmanı, kupa finali ligin en yetenekli takımı Başakşehir ile, ligin en iyi en hücumcu takımı Beşiktaş'a karşı. Beraber oynayıp kazanarak çıkmak önemliydi.
 
AYNI DUYGULARI YAŞIYORUM
 
Beşiktaş'tan ayrılışımın 367. günü. Bugüne kısmet oldu. Hayat içinde beraberlikler ayrılıklar var. Tarihine, Şeref'ine Hakkı'na saygı duyuyorum, efsane başkanı Seba'sıyla tanıştım. Trabzonspor'da da aynı duyguları yaşıyorum.
 
BELKİ OYNAMASSAYDI KAZANAMAZDIK
 
İyi bir takımım var, daha iyi yapmaya başlıyorum. Oyuncularda bu kaygı var. Abdülkadir Parmak bu toprağın oyuncusu. Sorumluluk aldı. Ben istersen perşembe oyna demiştim. Belki oynamasaydı kazanamazdık.
 
İSTEDİĞİM OYUNCULAR VAR
 
24 saatten biraz daha fazla vakit var. 1-2 oyuncuyla ilgili son dakika çalışmaları var. Nokta işler yaptık şu ana kadar. Başkana ve yönetime çok teşekkürler. Berat, Bakasetas, Yunus. 1-2 tane daha istediğim oyuncular var. Buradan çıkınca onun çalışmaları var. İyi bir takımı, çok daha iyi bir takım yapmaya çalışıyoruz
 

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