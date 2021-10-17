Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe galibiyeti sonrası şampiyonluk açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

17 Ekim 2021 Pazar - 22:10
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Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
 
İşte Abdullah Avcı'nın sözleri;
 
Kasketi taktık, herkes mutlu, lideriz. 9. haftada çok önemli bir maç kazandık ama daha bir şey kazanmadık. İyi bir ivme yakaladık, iyi bir takımız.
 
ŞEHİR, TAKIMA DESTEK OLSUN
 
Bu maçın bu şehir için ne anlam ifade ettiğini biliyorum. Şehir, takıma destek olsun. Bugünden sonra çok önemli ivme kazandık. Bugün onlar mutlu, biz mutluyuz. Yolumuz, sabırla gitmemiz gereken bir yol.
 
BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
 
Abdülkadir Ömür gibi yöresel oyuncuların hem avantaj hem dezavantajları var. Duygusal yapısı var. Bizim için özel. Bu takımın şampiyon olacağına inanıyorum, olacaksa Ömür'e çok ihtiyacımız olacak. Bugün de önemli işler yaptı. Bütün oyunculara teşekkür ediyorum
 
DAHA HIZLI OYNAMAK GEREKİYORDU
 
Fenerbahçe golden sonra 5'li savunmaya geçti. Bunu aşmak çok zordur. Çok çalışmak gerekiyordu. Gol ve kırmızı kart doğru zamanlarda geldi ama daha hızlı oynamak gerekiyordu. Topa sahip olduk ama bazen hızını yaptık bazen yapamadık

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