Abdullah Avcı'dan maç sonu küfür tepkisi: Anneler hak etmiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a sahip çıkılması gerektiğini söyleyerek sözlerine başlayan Avcı, "Sergen hoca, hem oyun cu olarak Türk futbolunun önemli figürlerinden, teknik direktör olarak da önemli işler yapıyor. 2 kupalı şampiyon. Bu tip figürler kolay yakalanmıyor. Umarım uzun seneler kendi camiasında önemli hizmetlerde bulunur. 5 ay evvelin şampiyonu. Ligin kadro kalitesini artıran takım. Muhakkak dalgalanmalar olacaktır. Bugün 3 puan kazandık, başka bir şey kazanmadık. Herkes bizi başka yerlere koyuyor. Daha çok uzun bir maraton var. Daha 3'te 1'i bitmedi. Beşiktaş yine yarışın içinde olacak. Bugün ligimizde maç kazanmak kolay değil. Bugün burada kazanmak hiç kolay değil. İlk 20 dakika taraftarın desteğiyle şiddetli bir baskı yapan ve bunda da bir fırsat var. Buna çalıştık. İlk yarının sonunda açıldıktan sonra ikili oyun oynamak bir fırsattı. İlk yarının son dakikasında doğru zamanda attığımız golle içeri girdik. İkinci yarıda hatadan dolayı rakibi devreye soktuk. Oyun dengeli gitti. Merkezi kapattık, fırsatlar yakaladık. Son dakikada olması harika oldu. Trabzonspor taraftarını mutlu ettik. Bize destek oluyorlar, bunları hak ediyorlar. Duyguları yoğun yaşayan bir şehir. Biraz dengelenmeye başladılar, bunu görebiliyorum. Bugün 5 yerli oyuncuyla çıktık. Verimli bir toprak. Özellikle yerel oyuncular oyunun içinde destek olsunlar. Onlar buranın taraftarı. Ben onun gerilimini yaratıyorum. Sakin, dengeli oyun. Sabırlı oyun bizi daha iyi yerlere götürecek. Sadece bir 3 puan kazandık, önemli bir 3 puan" dedi.

"HİÇBİRİMİZİN ANNESİ BUNLARI HAK ETMİYOR"

Maç boyunca hem kendisine hem de Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'a yönelik küfürlü tezahüratlarda bulunulmasıyla ilgili olarak Avcı, "Uğurcan milli takımımızın kalecisi. Ne Uğurcan'ın annesi, ne benim annem, ne de bunları söyleyen taraftarın annesi bunu hak ediyor. Hiçbirimizin annesi bunu hak etmiyor. Bir anlık duygular olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin en eski kulüplerinden birisinin teknik direktörlüğünü yaptım. Beşiktaş'a büyük saygım var. Böyle duygular olacak. Bugün dosya kapanacak, yarın başka maç başlayacak" ifadelerini kullandı.

"2 BÖLGEYLE İLGİLİ ÇALIŞMAMIZ VAR"

"Devre arası transfer dönemine yönelik transfer çalışmanız var mı" sorusuna Avcı, "3-4 tane oyuncu kullandık. Trondsen önemli bir sakatlıktan çıktı. Denswil oynuyor. İsmail oynadı. Çalışmalarımız var. 2 bölgeyle ilgili çalışmalarımız var. Yakında bilgilendiririz. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz" yanıtını verdi.

"OYUNCUYA BASKI YAPARAK VERİMLİLİĞİNİ ARTIRAMAYIZ"

Altyapıdan gelen oyuncuların duygularıyla yaşayan isimler olduğunu dile getiren Avcı, "Duygularını çok yoğun yaşayan, Türk futbolunun önemli yeteneklerinden birisi. Biz oyuncuya baskı yaparak verimliliğini artıramayız. Bazen hayatta pamuklara sarmak, konforlu alanda kalması oyuncunun gelişimini tıkar. Bazen dibe girmesi gerekir. Ömür de son haftalardaki ivmesiyle bunu yapan oyuncu. Bunlar çok önemli" diye konuştu.

"DAHA EKSİKLERİMİZ VAR"

Süper Lig'de maç kazanmanın zor olduğunu kaydeden deneyimli teknik adam, şunları söyledi: "Bu ligde maç kazanmanın zor olduğunu ifade ettim. Herkesin bir oyuncu kalitesi var. Yeni teknik direktörlerle oyun kalitesi artmaya başladı. Geldiğim günden itibaren çok hızlı gelişme kat ediyoruz. Ama daha eksiklerimiz var. Çalışmamız lazım. Ben hiçbir zaman hesaplama yapmadım. Parçadan, bütüne gittim. Oyunlarda bile bazen pragmatik davrandım. Kazanmak, kazanmak, kazanmak. Bu bizi nereye götürecek göreceğiz. Bir dengede durmak gerektiğini düşünüyorum."

"SAYISAL OLARAK ÇOK FAZLA GELEN BİR TAKIMA BU TİP POZİSYONLARI VERECEKSİNİZ"

Beşiktaş'a karşı pozisyon vermemenin mümkün olmadığını dile getiren Avcı, "3'üncü bölgede kiminle baskı yapacağız, nasıl baskı yapacağız, nereye yönlendireceğiz? Bunu ne kadar yapsan da yetenekli oyuncular var. Umut Meraş ve Larin bunları yapacak, pozisyon yiyeceksin, sıfıra indiremezsin pozisyon sayısını. Rosier tarafından da çok geldiler. Sayısal olarak çok fazla gelen bir takıma bu tip pozisyonları vereceksin" dedi.

"BEŞİKTAŞ YÜZDE 70-80 DİNLENMİŞ BİR TAKIMLA ÇIKTI"

Beşiktaş'ın Sporting maçından dolayı yorgun olduğuna katılmayan tecrübeli çalıştırıcı, "Bugün Beşiktaş takımının 7-8 oyuncusu dinlenmiş oyuncuydu. İdeale yakın bir kadrosuyla çıktı Beşiktaş, santrforu hariç. Tabii ki kolay değil bu yolculuklar. Yüzde 70-80 Beşiktaş dinlenmiş bir takımdı. Bence bu sürece kazanarak devam etmek bizim için bir avantaj diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"VAKİT ÇALMAK GİBİ BİR DURUMUMUZ YOKTU"

Hüseyin Türkmen ve Bakasetas'ın sakatlıktan dolayı çıktığını belirten Avcı, "Vakit çalmak gibi bir durumumuz yoktu. Sabıra, ben oyun organizasyonu diyorum. Bugün oynamayan oyuncu da girdiği zaman ne yapması gerektiğini biliyorsa, oyun planına sadık oluyorsa, benim için önemli olan bu" diyerek sözlerini noktaladı.