Abdullah Avcı'dan Maicon'a veto!

Trabzonspor, kendilerine teklif edilen Brezilyalı stoper Maicon'u veto etti.

14 Ağustos 2021 Cumartesi - 15:09
İLGİLİ HABERLER
Ve Trabzonspor bombayı patlattı! Sipois... Maicon'u Trabzonspor'a teklif ettiler Ve Uğurcan Çakır bombası patladı! Trabzonspor'un Molde kadrosu belli oldu 4 büyüklerin borcu açıklandı! KAP'a bildirdiler

Trabzonspor'un stoper arayışında geçmesinin ardından kulübe pekçok isim teklif edilmeye başlandı.
 
Bu oyunculardan birinin de Galatasaray'ın eski savunmacısı Maicon olduğu öğrenildi. Al Nasr'dan ayrılan 32 yaşındaki savunmacının Türkiye'ye geri dönmeye sıcak olduğu biliniyor.
 
Ancak bordo mavililerde futbol izleme komitesinin Maicon ile ilgili olumlu rapor vermediği bildirildi.
 
Hem yönetim hem de teknik heyet stoper transfernde kesinlikle hata yapmak istemiyor ve net bir isim arıyor. 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: maicon trabzonspor
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'de transferde son dakika! Boupendza olmadı ama takım arkadaşı 'çubukluyu' giymeye geliyor Fenerbahçe'de transferde son dakika! Boupendza olmadı ama takım arkadaşı 'çubukluyu' giymeye geliyor
Vitor Pereira'nın yüzüne bakmadığı oyuncuya tam 5 talip çıktı Ali Koç da şaşırdı!Vitor Pereira'nın yüzüne bakmadığı oyuncuya tam 5 talip çıktı Ali Koç da şaşırdı! Galatasaray'da transferde son dakika! Yıldız futbolcu kendi geldi kuzenini de çağırdı! 'Bonservisini al Galatasaray'a gel'Galatasaray'da transferde son dakika! Yıldız futbolcu kendi geldi kuzenini de çağırdı! 'Bonservisini al Galatasaray'a gel' Akıllara durgunluk veren transfer gelişmesi! Galatasaray 4 ay sonra kontratı sona erecek olan oyuncuya 8 milyon dolar teklif ettiAkıllara durgunluk veren transfer gelişmesi! Galatasaray 4 ay sonra kontratı sona erecek olan oyuncuya 8 milyon dolar teklif etti
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.