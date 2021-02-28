Abdullah Avcı'dan yaylım ateşi! 'Yayıncı kuruluşta yorumcuydum...'

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor 'da Teknik Direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

"Teknik kapasitesi, yetenekli oyun cu grubuna karşı oynadık. Her an problem çözebilen, bireysel performansa sahip bir takım. 20-25 dakika oyuna giremedik. Baskıyı kıracak oyuncuları vardı."

"25'ten sonra dengeyi bulduk. Oyun aslında doğru gidiyordu. 1-2 tane vurdukları şutlar, Uğurcan'ın kurtardıkları vardı. Basit bir top kaybı. Teknik kapasitesi yüksek oyuncular bunları cezalandırabiliyorlar. Sonra sistemde değişiklik yaptık. Çevirebilirdik."

"Rakibi tebrik ediyoruz. Oyun içinde daha dengeli olmamız gerekirdi. Biz soluk soluğa devam ediyoruz. Kazanmaya gelecek maç tekrar başlamak istiyoruz. Rakip bizden 1 tık daha iyiydi ama oyunun hakkı beraberlikti."