Abdullah Avcı'dan zirve yarışı yorumu: Fırsatı değerlendirdik

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

20 Mart 2021 Cumartesi - 21:51
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Süper Lig'de Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalar yaptı.
 
İşte Abdullah Avcı'nın sözleri;
 
Ligin iyi ve çıkış yapan takımlarından bir tanesi Ankaragücü, geriye düşünce pozisyon da çıkarttılar. Uğurcan çok önemli kurtarışlarda devreye girdi
 
G.SARAY'IN MAĞLUP OLMASI VE DERBİ...
 
Hayat sana her zaman fırsat veriyor. Bugün de bize verilen fırsatı değerlendirildik. Dün Galatasaray'ın mağlup olması, yarınki derbi... İlk 4'te nereyi zorlayabiliriz, bunu düşünüyoruz. Umarım karşılığını alırız."
 
SIKINTILAR YAŞADIK
 
4-1, net galibiyet ama oyunun içinde aksiyonların ve dalgalanmaların olduğu zaman zaman sıkıntılar yaşadık.

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