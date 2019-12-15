Abdullah Avcı: Galatasaray ve Fenerbahçe de kaybetti

Beşiktaş'ın teknik direktörü Abdullah Avcı, Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

15 Aralık 2019 Pazar - 22:05
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Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
 
Zirve yarışında olacaklarını vurgulayan Avcı, "Oyuncuların isteklerine, arzularına bir şey demiyorum, üretemediler. Yarış devam ediyor, herkes kaybedebiliyor. O baskıyı, iştahı, arzuyu daha üretken hale getirmemiz lazım." dedi.
 
Abdullah Avcı sözlerini "Yeni Malatyaspor'u tebrik ediyorum. Savunma yapacaklarını biliyorduk ama önemli olan geçiş yememekti. Geçiş yemedik ama üretemedik de. Bu baskıda golü bulmanız gerekiyor." ifadeleriyle sürdürdü.
 
"GALATASARAY VE FENERBAHÇE KAYBETTİ"
 
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmesine atıfta bulunan Abdullah Avcı, "Herkes kaybediyor, Galatasaray puan kaybetti, Fenerbahçe kaybetti, Sivas kazandı. İlginç bir yarış oluyor bu sene. Hayat sana sürekli yeni bir fırsat sunuyor, önümüzdeki haftaya bakacağız." şeklinde konuştu.
 

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