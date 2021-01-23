Abdullah Avcı: "Joao Pereira bundan sonra bizimle olmayacak"

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Joao Pereira bundan sonra bizimle olmayacak" ifadelerini kullandı.

23 Ocak 2021 Cumartesi - 18:44
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Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.
 
"Skor olarak iyi durumdayız, oyun olarak gelişiyoruz. Günler karışmaya başladı yoğun maç programından. Kronik yorgunluklar başladı. Eleştiriler ona göre olmalı. Beni mutlu eden şey her hafta üstüne bir şey koyuyoruz. Oyun olarak da oyuncu olarak da eksikler var ama kazanmak önemli."
 
"Uğurcan bize güven veriyor"
 
"Rakibi bugün son 10 dakikada devreye sokmamak gerekiyordu. Harika bir yolda harika bir şekilde devam ediyoruz. Uğurcan bize güven veriyor. Savunma çalıştıklarımızı uyguluyor. Berat çok iyi, Abdülkadir Parmak antrenmansız maça çıktı. Seviyesi daha yüksek takımlarla maçlarımız var. Bu maçlar daha belirleyici olacak."
 
"Pereira'nın yolu açık olsun"
 
"Trabzonspor, bu ülkenin en büyük takımlarından. Hem kulübü, hem bugünü hem de altı ay sonrasını düşünerek hareket etmeliyiz. Transferde her bölgeye adam lazım ama elimizdekilerin de değerini biliyoruz. Bugün attığımız iki golde de Serkan'ın kazandığı toplar sonrasında pozisyon oluştu. Pereira'nın yolu açık olsun. Teklifimi ilettim ama o başka bir şekilde yoluna devam etmek istedi. Bundan sonrası onla yönetim arasında.

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