Abdullah Avcı'nın Galatasaray planı ortaya çıktı!

Galatasaray ile kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın planı hazır.

20 Nisan 2021 Salı - 12:33
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Milli ara sonrasında çıktığı 4 lig maçında 4 beraberlik alıp, toplam 8 puan yitiren Trabzonspor, Galatasaray derbisiyle çıkışa geçmek istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı tüm planlarını galibiyet üzerine kurarken, sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirledi.
 
Sağ bekte Serkan, solda Marlon'u görevlendirecek olan Avcı, Edgar ve cezası biten Vitor Hugo'ya savunmanın göbeğinde formayı teslim edecek. Sakatlığını tamamen atlatan Berat Özdemir'i 11'e monte etmeye hazırlanan Fırtına'nın hocası, yanında Abdulkadir Parmak'ı düşünüyor. Ön tarafta Bakasetas, Nwakaeme ve Djaniny'nin yeri garanti. En büyük soru işareti Ekuban cephesinde yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle son 2 maçı kaçıran Ganalı yıldıza yoğun tedavi uygulanıyor. Abdullah hoca, Yusuf Sarı'nın yokluğunda Ekuban'ın mutlaka yetiştirilmesini istedi.
 
Bakasetas'a şut emri
 
Derbi taktiğini de netleştiren Abdullah hoca, savunma güvenliğini ön planda tutacak. Galatasaray'ın golü bulamadığı takdirde risk alıp, arkada büyük boşluklar bırakacağını düşünen Avcı, hızlı hücum organizasyonlarıyla Aslan'ı vurmak istiyor. Bu konuda özellikle Djaniny-Nwakaeme ikilisine çok güvenen tecrübeli çalıştırıcı, Bakasetas'a da rakip kaleye sık sık şut atması talimatını verdi.

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Etiketler: abdullah avcı galatasaray trabzonspor
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