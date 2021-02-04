Abdullah Avcı: Trabzonspor her zaman ilk 4'te yer almalı

Süper Lig'de Denizlispor 'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor 'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları;

İspat maçı bunlar. Harika bir oyuncu grubuna sahibim. Oyundan çıkmak istemiyorlar, antrenmanda fazla kalmak istiyorlar. Bazen yoğun tempodan günleri şaşırıyoruz. her şeyi denediler, belki de şut atma rekor kırdılar

HER HAFTA İSPAT MAÇINA ÇIKACAK

Trabzonspor hep ilk 4'te olmalı. Trabzonspor her hafta ispat maçına çıkacak. Camia, bize çok iyi enerji veriyor. Adım adım gideceğiz. Başkana ve yönetime sağlıklı çalışma ortamı verdikleri için teşekkür ederim

Bu Play Station oyunu değil. Elinle hemen bir şeyleri yerleştiremiyorsun. Yorgunluk var, toparlanıp Malatyaspor maçına hazırlanmamız gerekecek