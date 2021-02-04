Abdullah Avcı: Trabzonspor her zaman ilk 4'te yer almalı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Denizlispor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

04 Şubat 2021 Perşembe - 22:28
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Süper Lig'de Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
 
İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları;
 
İspat maçı bunlar. Harika bir oyuncu grubuna sahibim. Oyundan çıkmak istemiyorlar, antrenmanda fazla kalmak istiyorlar. Bazen yoğun tempodan günleri şaşırıyoruz. her şeyi denediler, belki de şut atma rekor kırdılar
 
HER HAFTA İSPAT MAÇINA ÇIKACAK
 
Trabzonspor hep ilk 4'te olmalı. Trabzonspor her hafta ispat maçına çıkacak. Camia, bize çok iyi enerji veriyor. Adım adım gideceğiz. Başkana ve yönetime sağlıklı çalışma ortamı verdikleri için teşekkür ederim
 
Bu Play Station oyunu değil. Elinle hemen bir şeyleri yerleştiremiyorsun. Yorgunluk var, toparlanıp Malatyaspor maçına hazırlanmamız gerekecek

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