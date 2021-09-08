Abdullah Avcı'ya kötü haber! Transfer olmadı

Azarov için Trabzonspor ile yeniden masaya oturabileceklerinin sinyalini veren Dinamo Batum Başkanı “Görüşmeler boyunca süreçlerin içerisinde yer alan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Bu süreçte futbolcu ve menajerinin de kulübün hassasiyetlerini dikkate almaları nedeniyle onlara da teşekkür ediyorum. Irakli için Trabzonspor’un bile yaptığı son teklifin bu olmayacağına eminim” diye konuştu. (Skorer)