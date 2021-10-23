Abdullah Avcı: Yolumuz güzel bir yol, bize destek olsunlar

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-0 kazandıkları Göztepe maçını değerlendirdi. Fenerbahçe galibiyetinin ardından Göztepe deplasmanından alınan 3 puanın çok önemli olduğuna vurgu yapan Avcı, ''Yolumuz çok güzel bir yol, bize destek olsunlar. Rizespor maçına taraftarlarımızı davet ediyoruz. Onların sabrını, desteğini istedik. Oyuncularım, dışarıda kalanlar, kulübedekiler... Güzel duygu yaşıyoruz.'' dedi.

23 Ekim 2021 Cumartesi - 23:48
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Süper Lig’in 10. haftasında konuk olduğu Göztepe ’yi 1-0 mağlup eden ve 24 puana yükselen Trabzonspor , haftayı lider tamamlamayı garantiledi. Karadeniz devinin teknik patronu Abdullah Avcı, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. İzmir'den kazanarak dönmenin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Avcı, ''Geçen haftadan sonra da kazanarak dönmek bizi mutlu ediyor. Yolumuz güzel bir yol. Bize destek olsunlar.'' dedi ve ekledi:
 
'Kazanmak gerekiyordu'
 
'' Fenerbahçe maçı da 3 puan, bu maç da 3 puan. Farkı yok. Sadece geçen haftaki galibiyetin önem kazanması için bu hafta kazanmak gerekiyordu. Eksiklerimiz vardı ancak yerine oynayanlar iyi mücadele ettiler.''
 
'Rizespor maçına taraftarlarımızı davet ediyoruz'
 
''Cuma günü oynayacağımız Rizespor maçına taraftarlarımızı davet ediyoruz. Onların sabrını, desteğini istedik. Oyuncularım, dışarıda kalanlar, kulübedekiler... Güzel duygu yaşıyoruz. İkinci yarı 3-2-5 başladık. 3 stoper. Böyle maçlarda bazen 2-3 pozisyon vereceksin ama ikinci yarı tamamen üstündük.''

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