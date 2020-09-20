Abdurrahim Albayrak: "Galatasaray'da transfer bitmez"

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Başakşehir maçı sonrası yaptığı açıklamada transfer sinyali verdi.

20 Eylül 2020 Pazar - 21:35
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Galatasaray'ın Başakşehir'i mağlup ettiği maçın sonrasında konuşan Albayrak, "Galatasaray'da transfer bitmez. Dün akşam geç saatlere kadar Fatih hocam ile bir araya geldik. Kimleri alabiliriz, kimleri satabiliriz, onunla ilgili çalışmalar yapıyoruz ama bunları basın önünde açıklamamız söz konusu olamaz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Çok ince hesap ediyoruz, çok titiz davranıyoruz, bunu taraftarımız iyi bilmeli. Gelir yok, hesabımızı iyi yapmalıyız ki günü geldiğinde futbolcu kardeşlerimizin parasını ödeyebilelim." dedi.
 

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