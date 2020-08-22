Abdurrahim Albayrak: Geçen sezon dönen dolapları gördük

22 Ağustos 2020 Cumartesi - 17:48
Galatasaray Spor
Kulübü’nün ağustos ayı olağan divan kurulu toplantısı video
konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Galatasaray
İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak
, futbol şubesine yapılan eleştirilere cevap verdi. Süper Lig'i 6. olarak bitirdiklerini hatırlatan Albayarak, "Hiçbirimizin beklediği bir sıralama değildi. Herkes gibi biz de üzüldük. Takdir edersiniz ki Galatasaray yol almışken, 7 galibiyet üst üste almışken korna virüsün dünyayı sardığı bir dönemde önce ben sonra hocamız, Kaan Kançal, Yusuf Günay hepimiz hastanelerde kaldık. Liglere ara verildi. Bu ara en çok bizi etkiledi. Özellikle virüsten sonra Rizespor
maçının başta Muslera, Andone’nin sakatlanmaları bizi derinden üzdü. Gidişatımıza ciddi hasar verdi. Geçen sene bizim başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Her şey üst üste geldi. Hiç kimsenin düşünmediği sakatlıklar oldu. Cezalara ve haksızlıklara maruz kaldık. Geçen sene 60 milyon Euro olan Galatasaray Futbol Takımı’nın giderini bu sene 40-42 milyon Euro'lara düşürmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.