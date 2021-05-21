Abdurrahim Albayrak'ın listesi belli oldu! Tanıdık isimler...

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Galatasaray'da seçim tarihi 12-19 Haziran olarak açıklanırken Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Işın Çelebi listelerini Divan'a bildirdi. Bu isimlerin yanına bir de Abdurrahim Albayrak eklenecek.

Albayrak'ın listesinde çok sürpriz isimler yer alıyor. Mustafa Cengiz'in ekibinden gelen isimler dikkat çekiyor. İşte Albayrak'ın seçim listesi...

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Mevcut yönetimde yer alan Dilek Kutlu, Mahmut Recevik, Kaan Kançal, Yusuf Günay, Metin Karakaya'nın sıra Sportif AŞ yöneticisi Maruf Güneş de Albayrak'ın listesinde. Yeni isim olarak ise Dinçer Azaphan da seçimde Albayrak'ın listesinde bulunacak.