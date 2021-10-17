Abdurrahim Albayrak'tan Falcao açıklaması

Galatasaray'ın eski İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak , Olağan Genel Kurul'da açıklamalarda bulundu.

"Ben hiç ayrımcılık yapmadım"

"Keşke Sedat Doğan kardeşim dünkü konuşmalarında da sakin konuşsaydı. Başkanı kanser olan camiayı yüksek sesle, Türkiye'nin gözü önünde yaptığı açıklamalar nedeniyle her yerden buraya geldiler bugün. Birbirimizi böyle kırmayalım. Hepimizin çoluk çocuğu var. Ses tonumuzu yükseltmeden, kimseyi incitmeden konuşalım lütfen. Ben hiç ayrımcılık yapmadım. Ben Galatasaray lıyım, bu salondaki herkes Galatasaraylı'dır. Ben asla kimseyi kırmam."

"Cengiz 'yönetim olarak Falcao'yu almak istiyoruz' dedi"

"Dün transferde örnek verdim. Ünal Aysal Başkanım da başkanlık makamını kullanarak bu transferleri yapacağım demişti. Ünal Aysal, "Başkan olarak Sneijder'i almak istiyorum, Drogba'yı almak istiyorum" dedi. Mustafa Cengiz de "30 milyon Galatasaraylı, Falcao'yu istiyor. Ben de taraftarları kırmayacağım, yönetim olarak almak istiyoruz" dedi."