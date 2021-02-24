Abdurrahim Albayrak'tan flaş Mostafa Mohamed açıklaması

Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak, Mostafa Mohamed hakkında "Bu yıl içinde opsiyonu kullanacağız" dedi.

24 Şubat 2021 Çarşamba - 15:44
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Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Mustafa Muhammed'in geleceği ile ilgili olarak Mısır basınına açıklamalarda bulundu.
 
Abdurrahim Albayrak, 1,5 sezonluğuna 2 milyon dolara kiraladıkları Mustafa Muhammed'in 4 milyon dolarlık opsiyonunu kullanarak bonservisini alacaklarını açıkladı.
 
Sarı-kırmızılı yönetici, "Salı günü takımla birlikteydim ve Mustafa Muhammed ile konuştum. Babasını aradı, ailesiyle konuştu. Bütün Türkler, onu çok seviyor. Takıma katkısında fazlasıyla memnunum" dedi.
 
Abdurrahim Albayrak, "Mustafa Muhammed, Türkçe öğrenmeye başladı. Kısa sürede uyum sağladı" ifadelerini kullandı.
 
Ayrıca Abdurrahim Albayrak, "Elbette bonservisini satın almak için opsiyonu kullanacağız. Bu yıl içinde bu opsiyonu kullanacağız" diye konuştu.
 
Öte yandan Albayrak, "Metin Oktay gibi oynuyor, bize onu hatırlatıyor." sözleriyle Mustafa Muhammed'den övgüyle bahsetti.

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Etiketler: mostafa mohamed abdurrahim albayrak galatasaray
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