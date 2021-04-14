Abdürrahim Albayrak'tan sürpriz Galatasaray paylaşımı

Galatasaray 2. başkanı Abdurrahim Albayrak'tün sürpriz paylaşım geldi. Başkan adayı olacağı konuşulan Albayrak Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek idman öncesi futbolcularla fotoğraf çekildi.

14 Nisan 2021 Çarşamba - 13:04
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Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in dün GSTV'de yaptığı canlı yayında söylediği "Galatasaray'ın ayağa kalkması gerek. Özellikle futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek. Türkiye'nin en büyük camiasını temsil ediyorlar." ifadeleri futbol takımında büyük rahatsızlık yaratmıştı.
 
Futbol takımının idmanlara çıkmayacağı dahi iddia edilmişti.
 
Albayrak Florya'ya gitti...
Galatasaray 2. başkanı Abdurrahim Albayrak tüm bunlar yaşanırken bugün sürpriz Florya ziyareti gerçekleştirdi. Başkan adayı olacağı konuşulan Albayrak Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek idman öncesi futbolcularla fotoğraf çekildi.
 
Albayrak takımla çekildiği fotoğrafı instagram ve twitter hesaplarından paylaştı... Fotoğrafta Fatih Terim'in olmaması da dikkat çekti.
 
 

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Etiketler: Abdürrahim Albayrak Galatasaray florya
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