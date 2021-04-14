Abdürrahim Albayrak'tan sürpriz Galatasaray paylaşımı

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in dün GSTV'de yaptığı canlı yayında söylediği "Galatasaray'ın ayağa kalkması gerek. Özellikle futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek. Türkiye'nin en büyük camiasını temsil ediyorlar." ifadeleri futbol takımında büyük rahatsızlık yaratmıştı.

Futbol takımının idmanlara çıkmayacağı dahi iddia edilmişti.

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